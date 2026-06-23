El bar de deportes definitivo llega a A Coruña con los pubs británicos como referente

La zona de tiradores de Mulligan, con varias de las pantallas Joaquín Abad

El concepto sueño mundialista abarca muchas variables. Puede entenderse desde la aspiración cumplida de cualquier niño por jugar una Copa del Mundo, o la de un aficionado que ve a su selección levantar el trofeo por antonomasia. Mucho más humilde, pero igualmente una necesidad que no estaba del todo satisfecha en A Coruña, es la posibilidad de vivir los partidos bajo esa cultura de pub que tanto añoran los anglófilos. Hasta ahora. Mulligan se instala en pleno centro de la ciudad para ofrecer lo que los locales de las islas: mucha variedad de cervezas en pinta, televisiones independientes para cubrir todos los deportes y, a través de la mezcla de ambos mundos, crear una atmósfera especial a la que solamente le falte cantar, vaso en alto 'Football is coming home'.

Fachada principal de Mulligan Joaquín Abad

Porque ese himno que ha acompañado las desgracias de Inglaterra desde la Eurocopa del 96 es precisamente el que usa Mulligan en su campaña de llegada. Tiene claro a quién se dirige y cómo se entiende el mensaje. No es que no hubiera pubs británicos ni lugares en los que disfrutar el fútbol, pero no con las dos realidades unidas de manera tan clara. De hecho, la actual Copa del Mundo, así como recientemente el ascenso del Dépor, abrió el melón del descenso de bares con licencia de retransmisión.

Mulligan se ubica en el número 53 de la calle de la Franja, donde originalmente se ubicó la Rochester (uno de los primeros pubs irlandeses). Se autodefine como sports bar, porque no tiene que ver solo con el fútbol, tal y como señala uno de los socios, Jorge Mejuto: "Queremos cubrir esa necesidad que había en la ciudad para que se pueda ver el baloncesto, el hockey o la SuperBowl, cualquier servicio bajo demanda y con una influencia muy inglesa. Queremos que puedas venir, pedirte una pinta y pedir que en la tele te pongan la pesca". Para ello es fundamental el hecho de que los televisores sean independientes entre sí y que cada uno pueda ofrecer, por ejemplo, Liga, Premier, NBA y hockey. Y para atender todas esas peticiones como encargado estará otro rostro conocido y querido de A Coruña, Daniel Mosquera 'Brand'.

Deportes y cerveza Joaquín Abad

Otro aspecto que aporta un carácter único a Mulligan pasa por la instalación de los ocho grifos de cerveza, algo para lo que tuvo que adaptarse la infraestructura del local, de casi 90 metros cuadrados. "No es atrezzo, sino un diseño a medida que va desde enfrente de la barra a los grifos a través de unos enfriadores", explica la propiedad.

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El horario de apertura será en función de la demanda televisiva, normalmente hasta medianoche Por otra parte, los domingos habrá sesión vermú desde las 13.00 horas, posiblemente con pinchos de cuchara a cargo de los mejores locales del entorno de la calle de la Franja. Es el último gol por la escuadra que ha marcado A Coruña: sumarse a la llamada pub cultura o forma muy británica de seguir el fútbol, por lo que realmente sí que se puede decir que is coming home.