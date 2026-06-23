Ecoener por dentro: el quién es quién en la cúpula de la empresa de A Coruña de energía renovable

El presidente de Ecoener, Luis de Valdivia Cedida

Ecoener es una empresa con sede en A Coruña que se dedica al sector de la electricidad de origen renovable y que apuesta por contar con activos en propiedad. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector y trabaja con tres tecnologías: eólica, fotovoltaica e hidroeléctrica.

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Esta compañía celebró recientemente la Junta General de Accionistas, en la que se abordó la aprobación de las cuentas anuales, los informes de gestión y de remuneraciones. Además, dio luz verde a la reelección de Rafael Canales como miembro del Consejo de Administración. Junto a él, otras once personas forman parte de este órgano de gobierno.

Miembros

El fundador y presidente del Consejo de Administración de Ecoener es Luis de Valdivia. Puso en marcha la compañía hace más de 37 años y ha liderado su internacionalización. Cuenta con estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y Programa de Alta Dirección de Empresas por el IESE Business School Universidad de Navarra. La empresa destaca que es “pionero” en el desarrollo de las energías renovables en España. Según los datos publicados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), percibió de la compañía 816.000 euros de remuneración en 2025.

En este órgano de gobierno también está presente Fernando Rodríguez como consejero ejecutivo. Es vicepresidente del Consejo de Administración, así como Director Jurídico y Director de Desarrollo de Negocio Nacional de Ecoener. Tiene 20 años de experiencia como abogado, los últimos 17 años dentro de Ecoener. Cobró 452.000 euros.

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Destaca la presencia de tres expolíticos en el Consejo de Administración. Una de ellas es Ana Palacio, que fue ministra de Exteriores (percibió 74.000 euros), otro es el exministro de Defensa Eduardo Serra (su remuneración fue de 66.000 euros) y la tercera es Marta Fernández Currás, que ocupó cargos como conselleira de Facenda de la Xunta de Galicia y de secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos. En este caso, la retribución percibida asciende a 97.000 euros.

En el Consejo de Administración también figura Rafael Canales, que desde 2018 es consejero delegado de la sociedad holding de participaciones empresariales de la familia Ybarra Careaga. Su remuneración fue de 69.000 euros.

María Casares, que presta servicios de auditoría interna y asesoría en distintas empresas y participa en iniciativas lideradas por el Instituto de Auditores Internos, también figura en este órgano de gobierno. Percibió 46.000 euros, según los datos de la CNMV.

Juan Carlos Ureta, cofundador y presidente de Renta 4 Banco, es otro de los miembros. En este caso, Ecoener le pagó 75.000 euros. Fernando Lacadena, ejecutivo con 40 años de experiencia en el sector financiero, también forma parte del consejo. Su retribución fue de 107.000 euros. Baldomero Navalón, que desarrolló buena parte de su carrera en Iberdrola, completa la lista. Cobró 48.000 euros.