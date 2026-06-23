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A Coruña

Detenido un toxicómano en un robo en la ronda de Outeiro

Un policía fuera de servicio le detuvo cuando trataba de entrar en un garaje comunitario

Redacción
23/06/2026 16:47
Coche patrulla de la Policía Nacional
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A las dos y media de la tarde de ayer se produjo un arresto de un sospechoso de tratar de robar en un garaje en la ronda de Outeiro, en Os Mallos. Según testigos presenciales, el sujeto "con pinta de toxicómano", se desplazaba en bicicleta y tenía un destornillador

Iba acompañado de otro individuo, que consiguió escapar. Para su desgracia, por la ronda pasó un policía fuera de servicio que les descubrió justo cuando estaban manipulando la puerta. "Fue muy astuto, como Harry el Sucio", comentaba entre risas un vecino que siguió los acontecimientos desde la distancia.

Según parece, simuló hablar por teléfono, posiblemente mientras alertaba a una patrulla para solicitar apoyo. Mientras tanto, uno de los sospechosos permanecía en el exterior realizando labores de vigilancia y se dio cuenta de que había sido descubierto, así que emprendió la huida.

Su compañero no tuvo tanta suerte. Nada más de salir del garaje se topó con el agente, que gritó "¡Alto, Policía!". Así supieron los testigos que se trataba de un funcionario del 091. 

La actuación del policía le valió el aplauso de los presentes. En los últimos meses, según denuncian vecinos de la zona, los robos en garajes se han convertido en una preocupación creciente

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