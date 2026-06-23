Arde Coruña con 200.000 personas en las playas y en las hogueras de los barrios

Una persona salta una hoguera en Riazor German Barreiros

Para muchos, la espera para la noche más breve del año se estaba haciendo muy larga pero por fin llegó la noche y, con ella, el momento de encender las hogueras y la celebración se apoderó de la ciudad. El Ayuntamiento contabilizó a 200.000 personas en las hogueras, la mitad de ellas en las playas y la otra mitad en los barrios.

Algunos llevaban un par de días esperando aquello, montando guardia en alguna de las 272 parcelas que se habían contabilizado el día anterior, marcadas con cinta. Todos sabían que abandonar su ‘propiedad’ suponía arriesgarse a que alguien se hiciera con ella en apenas unos instantes, como ocurrió en algún que otro caso.

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Para evitarlo, algunos habían dormido al raso, aprovechando las altas temperaturas, mientras que otros, más precavidos, habían montado tiendas de campaña, lo que supone una novedad con respecto al año pasado, cuando el Ayuntamiento había prohibido el camping. Pero este año la norma se había relajado. Incluso hubo alguien que trajo una piscina hinchable, para disfrutar de la espera sin tener que soportar el bochorno reinante. Otros en cambio se limitaron a cobijarse bajo las sombrillas, que también salpicaban las playas.

Quizá fue por culpa de ese mismo bochorno que el ambiente se mantuvo muy tranquilo durante toda la jornada. Por momentos llegó a reinar incluso el silencio, extraño cuando se tiene en cuenta que eran miles las personas reunidas a orillas del Atlántico. Y no solo de A Coruña: a añadirle color a la escena contribuían las banderas, sobre todo de Colombia y Venezuela, las dos con bandas de amarillo, azul y vino, apenas distinguibles la una de la otra, que competían con la española.

Cámaras con IA

A la una de la tarde, la alcaldesa, Inés Rey, visitó La Coraza, donde se había instalado el dispositivo de seguridad. Como el año anterior, se desplegaron drones y se instalaron cámaras de vigilancia dotadas de infrarrojos, pero en este San Juan se dio un paso más: Rey anunció que las 13 cámaras instaladas en los arenales contaban con inteligencia artificial, “como no puede ser de otra manera en la ciudad que acoge la Aesia (Agencia Española de supervisión de la Inteligencia Artificial)”.

Hay que tener en cuenta que en las playas y el Paseo Marítimo se congrega una verdadera multitud. Encontrar a una en concreto es como hallar la aguja en el pajar. Pero la IA permite cribar rápidamente a la multitud para localizar lo que se busca. Sobre todo, en el agua, donde se encuentra el mayor peligro, dado que a partir de las diez de la noche estaba prohibido tomarse un baño.

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Pero no fue la única medida de seguridad innovadora que se puso en marcha este San Juan. La concejala de Bienestar Social, Nieves Canosa, presentó bandas contra la sumisión química, unas pulseras con un parche que si se humedece poniendo en ellas un dedo mojado en la bebida, cambia de color si hay una droga en ella.

“No es para generar alarma, es para mejorar la seguridad”, explicó Canosa. Se repartieron 2.000 de estas pulseras. Además, el Paseo contaba con varios puntos violeta donde las mujeres que se encontrasen mal y sospechasen o se sientan en peligro por cualquier otra razón puedan encontrar ayuda de personal especializado. A partir de las 21.00 horas, comenzaron a entrar en funcionamiento.

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Para animar la espera, El Ideal Gallego repartió balones de playa entre la concurrencia, poniendo su granito de arena para la diversión en esa playa. A base de juegos, el día fue pasando hasta las siete de la tarde, cuando las cosas comenzaron a ponerse serias, porque a esa hora, como es habitual, se cerró al tráfico el Paseo Marítimo, y el público comenzó a invadir la calzada como pocas veces al año puede hacerlo. De hecho, el corte del Paseo Marítimo en San Juan es el más importante que ocurre anualmente.

A esa misma hora, la leña aguardaba lista en montones en los principales puntos de acceso al arenal, protegida debajo de lona negra. En total, 120 toneladas de madera repartidos en 14 lugares, el único combustible que se permitía para alimentar las llamas del san Juan, libres de tóxicos como pintura o barniz o elementos como clavos.

Cuando comenzó la fiesta, la playa estaba menguando, porque la pleamar llegó a las 12.30 horas, obligando a la multitud a apiñarse. A medida que la playa se abarrotaba, las cintas que se habían utilizado para marcar las parcelas desaparecieron y solo hubo fiestas y caras alegres iluminadas, y saltos sobre las brasas y chispas que volaban hasta confundirse con estrellas. Algunos habían traído equipos de música. Otros, instrumentos, y todo sirvieron para amenizar la jornada.

En principio, el Paseo Marítimo suele seguir lleno durante muchas más horas de jóvenes que quieren disfrutar hasta la salida del sol, pero el Ayuntamiento prefiere las retiradas graduales. En todo caso, a las seis de la madrugada se dará por concluida la fiesta en las playas y comenzará la labor de recogida. Cada año, la cantidad de basura recogida es menor, pero la alcaldesa, Inés Rey, recalca que el espectáculo al día siguiente es muy poco agradable. En total, se habilitaron 25 puntos de depósito de residuos equipados para el reciclaje: 21 en Riazor, en el Orzán y Matadero, dos en San Amaro, uno en Oza y otro en As Lapas. Incluso se sortearon 3.000 entradas para el Aquapark de Cerceda entre los que más reciclan.

Los operativos reforzados de limpieza, integrados por más de 300 efectivos, comenzarán de madrugada con la recogida de residuos en los arenales y el Paseo Marítimo. A lo largo de la jornada de este miércoles se sabrá cuánta basura recogieron, que el año pasado se retiraron 44 toneladas. Todo tiene que estar listo para la llegada de los bañistas, aunque el pronóstico meteorológico anuncia cielos grises y algo menos de calor.