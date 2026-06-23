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A Coruña

¿A partir de qué hora está prohibido bañarse en San Juan?

Un dispositivo de seguridad con cámaras y drones vigilará que nadie se meta en el mar

Abel Peña
Abel Peña
23/06/2026 21:45

Aunque los cielos encapotados han permitido a los coruñeses librarse de algo de ese calor, son muchos los que están aprovechando para darse un chapuzón refrescante antes de que se prohíba el baño. A las 22.00 horas, todos aquellos que estén en el agua tendrán que salir, siguiendo las instrucciones del dispositivo de seguridad.  

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A partir de entonces, las trece cámaras de seguridad dotadas con IA y varios drones, tanto de la Policía Local como de la Nacional, revisarán el agua para asegurarse de que nadie esté chapoteando en ella. Es una precaución para evitar ahogamientos, un peligro aún más real en cuanto es de noche y muchos han bebido. 

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Una vez secos, empezará el encendido de las hogueras y, en torno a la medianoche, la quema de la falla. La noche de San Juan contará este año con un espectáculo pirotécnico más reducido de lo habitual. Los fuegos artificiales se limitarán a una traca de apenas dos minutos de duración, que sonará una vez finalice la tradicional quema de la falla. 

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