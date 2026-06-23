A Coruña lidera la participación en los programas de inclusión de la Fundación ENKI con más de 4.700 escolares

La provincia de A Coruña concentró la mayor participación de toda Galicia Cedida

La Fundación ENKI cerró el curso escolar 2025-2026 con la participación de 7.864 alumnos de 93 centros educativos de Galicia en sus programas de sensibilización e inclusión a través del deporte y el ocio. Las iniciativas, desarrolladas en las provincias de A Coruña, Pontevedra, Lugo y Ourense, alcanzaron además más de 10.000 impactos indirectos gracias a acciones permanentes como los murales inclusivos instalados en los colegios.

La entidad sin ánimo de lucro, que trabaja desde 2013 para promover una sociedad más inclusiva, impulsó durante este curso tres grandes líneas de actuación: la creación de murales de sensibilización con braille y lengua de signos, el programa deportivo “Corre por la Inclusión” y las Jornadas de Sensibilización, en las que el alumnado participa en actividades adaptadas, juegos y dinámicas vivenciales.

“El objetivo es mostrar, de forma cercana, que con pequeñas adaptaciones y los apoyos adecuados nadie tiene que quedarse fuera”, explica el presidente de la Fundación ENKI, Ángel López. “La diversidad es real cuando se convierte en algo natural”.

A Coruña lidera la participación

La provincia de A Coruña concentró la mayor participación de toda Galicia. Durante el curso se realizaron ocho murales de sensibilización, 22 centros se sumaron al programa “Corre por la Inclusión”, que contó con 4.762 escolares, y se celebraron Jornadas de Sensibilización en 15 colegios.

Entre los centros participantes figuran el CEIP Sal Lence, CEIP Roxos, CEIP de Galán, CEIP San Xosé Obreiro, CEIP Pío XII, CPR Plurilingüe Divino Maestro, CEP A Picota, CPR Sagrado Corazón de Jesús, CEIP O Marbán, CEIP de Pazos, CEP Xosé María Brea Segade, CPR Hijas de Cristo Rey, CEIP Ledicia y CEIP Curros Enríquez.

Las propuestas de ENKI permiten al alumnado acercarse a la realidad de la discapacidad y la diversidad funcional Cedida

Las actividades culminaron con las jornadas provinciales del deporte inclusivo, un encuentro que reunió a alumnado de distintos centros para participar en estaciones deportivas junto a deportistas de primer nivel.

Aprender inclusión desde la experiencia

Las propuestas de ENKI permiten al alumnado acercarse a la realidad de la discapacidad y la diversidad funcional a través de experiencias prácticas. Vehículos adaptados, deportes inclusivos, charlas en las aulas y la elaboración de murales forman parte de un programa que busca que la inclusión forme parte de la vida cotidiana de los centros educativos.

Las acciones cuentan con el apoyo de la Xunta de Galicia, Vegalsa-Eroski, Grupo Lanzal, Mastil y Fundación Ibercaja, dentro del marco de los programas de interés general de la Consellería de Política Social.

Préstamo gratuito de material deportivo adaptado

Además de las actividades educativas, la Fundación ENKI continúa desarrollando su programa de préstamo gratuito de material deportivo adaptado. Durante este curso, ocho centros educativos participaron en la iniciativa, que permitió realizar once nuevos préstamos.

El objetivo es facilitar el acceso al deporte adaptado y permitir a las familias probar el material antes de adquirirlo, fomentando una práctica deportiva segura y ajustada a las necesidades de cada persona.

Desde la entidad animan a las personas con discapacidad y a sus familias a trasladar sus necesidades y experiencias a través de su futura sede en O Parrote, en A Coruña, o mediante sus canales de atención.

Fundada en 2013, ENKI trabaja para derribar barreras sociales y construir espacios donde la diversidad sea una realidad cotidiana, especialmente entre la infancia y la juventud.