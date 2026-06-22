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A Coruña

Sol y calor: así será el tiempo en A Coruña durante San Juan

La previsión apunta a una jornada estable el 23 de junio y un cambio de tiempo durante el día de San Juan

Belén Cebey
Belén Cebey
22/06/2026 11:59
Parcelas en el Orzán para San Juan
Algunas parcelas ya reservadas en la playa del Orzán
El Ideal Gallego
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A Coruña disfrutará de una víspera de San Juan marcada por el buen tiempo, temperaturas agradables y ausencia de lluvia, en unas condiciones que favorecerán la celebración de la noche más mágica del año en las playas de la ciudad. 

Según la previsión meteorológica, el martes 23 de junio arrancará con cielos despejados y algunas brumas matinales. Durante la mañana predominará el sol, con temperaturas que alcanzarán los 24 grados. A mediodía y durante la tarde se mantendrá el ambiente estable con máximas de hasta 26 grados y viento flojo, lo que permitirá disfrutar de las horas previas a la fiesta en unas condiciones ideales. 

La tarde estará marcada por cielos despejados, con temperaturas cercanas a los 23 grados y ausencia de precipitaciones. Coincidiento con la llegada de miles de personas a las playas de Riazor y Orzán, sobre las 21:00 horas el ambiente seguirá siendo agradable. Los termómetros rondarán los 23 grados y el viento será inexistente, favoreciendo la preparación de las hogueras y las cenas al aire libre. La probabilidad de lluvia para este tramo horario será del 5%. 

Ya en la madrugada del 24 de junio, las temperaturas descenderán hasta los 19 grados, pero los cielos continuarán poco nubosos y no se esperan lluvia, por lo que la quema de las hogueras podrá desarrollarse sin incidencias meteorológicas.

Cambio de tiempo durante el día de San Juan

La situación meteorológica comenzará a cambiar a medida que avance el miércoles 24 de junio. La mañana se presentará todavía tranquila, con intervalos de nubes y claros y temperaturas que podrían alcanzar los 28 grados. 

Sin embargo, a partir de mediodía aumentará notablemente la probabilidad de precipitaciones. La previsión sitúa el riesgo de lluvia en el 80% a partir del mediodía, porcentaje que aumentará durante la noche. 

Todo apunta a que los coruñeses podrán disfrutar de las hogueras y de la tradicional celebración en las playas sin tener que mirar al cielo, aunque el paraguas volverá a ser protagonista apenas horas después.

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