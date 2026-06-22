Una joven es atendida por los servicios de urgente el Orzán Quintana

Se trataba solo del segundo día del verano, pero los socorristas atendieron a una mujer de 30 años en la playa de Orzán poco antes de las cinco de la tarde. La víctima se encontraba en la arena cuando empezó a dar síntomas de malestar y se desmayó.

La víctima sufría espasmos a pesar de encontrarse sin sentido. En un principio se atribuyó todo a un golpe de calor o bien, a un ataque de ansiedad, según fuentes de los servicios de emergencia.

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El suceso causó alarma en la playa, abarrotada por los bañistas y los festejantes del San Juan que habían acudido a reservarse una parcela. Hasta el lugar se desplazaron los socorristas equipados con un desfibrilador que no fue necesario.

Los socorristas reanimaron a la bañista con un masaje cardíaco y la colocaron en posición lateral de seguridad, siguiendo el protocolo. Fue trasladada por el 061 al Hospital, pero fuentes de los servicios de emergencia señalan que su caso no reviste gravedad.