La ruta a Londres-Heathrow se impone en A Coruña y mueve más pasajeros que Santiago

Un avión de Vueling aterriza en Alvedro Archivo El Ideal Gallego

Si hay una ruta que el sector aeroportuario coruñés reclama desde el minuto en el que se ‘fugó’ de Alvedro, esa es Londres-Heathrow. No es para menos: era un enlace histórico que movía a más de 110.000 pasajeros anuales. A finales de abril y durante casi todo el mes de mayo el mayor ‘hub’ europeo volvió a formar parte de la parrilla del aeropuerto de A Coruña debido al cierre provisional de Lavacolla para acometer obras de renovación en su pista. Y el resultado no fue otro que un mejor rendimiento que en su terminal de origen.

A partir de las estadísticas de AENA, la plataforma Alvedro Vuela Más Alto ha realizado una comparativa de pasajeros, operaciones y ocupación media entre el aeropuerto de Rosalía de Castro, en mayo de 2025, y Alvedro, en el mismo mes de este año. Así, según las cifras oficiales, en mayo del pasado ejercicio la terminal de Santiago –en 31 días– registró en la ruta a Londres-Heathrow 8.756 pasajeros movidos en 62 operaciones. La ocupación media en este caso fue de 77,8%. Por su parte, y en un tiempo menor, 27 días –hasta que reabrió Lavacolla–, Alvedro realizó 54 operaciones entre ambas ciudades, pero con un resultado mejor: 90,6% de ocupación y 8.864 viajeros.

Es decir, el aeropuerto de A Coruña, con ocho operaciones menos, cosechó 108 pasajeros más con trece puntos de diferencia en la ocupación media. Además, desde el portavoz de Vuela Más Alto, Alberto Maroto, asegura que para realizar esta comparativa tienen en cuenta “el tipo de avión operado, por lo que contamos con el número de plazas”.

La conclusión para Maroto no es otra que “si hay más pasajeros movidos con menos operaciones, algo falla. Entremos que esto algo tiene que ver con la cancelación de la ruta a Heathrow a partir de finales de octubre: unas ocupaciones malas para una ruta que opera en un ‘hub’ tan importante con tasas aeroportuarias que rondan los sesenta euros por persona”.

Por todo ello, considera, “los precios de los billetes no justifican que esta ruta esté funcionando en Santiago. Se ha apostado por mover esta ruta a Lavacolla después de quince años en A Coruña, siendo aquí una de las rutas más rentables de Vueling, algo reconocido por ellos mismos”. La política aeroportuaria actual en Galicia, añade Maroto, “está dirigida a centralizar lo internacional en Santiago y despojar de ello a A Coruña y Vigo, pero no funciona. Se acaba de perder una ruta muy importante para Galicia, como Lisboa en su momento”.

'Traslado' a Gatwick

Según adelantó este diario hace semanas, la aerolínea Vueling devolverá los ‘slots’ que tiene reservados para despegar y aterrizar desde el aeropuerto de Rosalía de Castro y Londres-Heathrow en la temporada de invierno. Fuentes de Vueling confirmaron que la compañía dejará de volar a Heathrow desde Santiago, pero la capacidad se trasladará a los enlaces que opera a Gatwick. “No se pierde la capacidad de la ruta a Londres, se queda igual pero en Gatwick, con vuelo diario”, señalaron.

El enlace se estrenó en Lavacolla el año pasado, “y ha tenido un comportamiento más inestable e irregular en Santiago”, sostiene el portavoz de Vuela Más Alto. La ruta Alvedro-Londres Heathrow se operó en el aeropuerto de A Coruña durante quince años, hasta que, en 2020, con un vuelo diario y 110.000 pasajeros anuales, dijo adiós para ser estrenada en Santiago en 2025. Ahora, en menos de dos años, se despedirá de Galicia.