Recoger los residuos de San Juan, la campaña de concienciación de Gestán en A Coruña
A pocas horas de la celebración de San Juan, una de las fiestas más emblemáticas y multitudinarias de A Coruña, Gestán ha puesto en marcha una campaña de concienciación con la que anima a la ciudadanía a recoger los residuos generados durante la noche y contribuir a mantener limpias las playas y espacios públicos.
Bajo el lema “Cada final importa. En San Xoán, recolle o teu”, la iniciativa busca recordar que el final de la fiesta también es una oportunidad para demostrar compromiso con el entorno y respeto por los espacios que miles de personas comparten durante la celebración.
Para trasladar este mensaje, la compañía ha recurrido a imágenes y referencias estrechamente vinculadas con Galicia y, especialmente, con A Coruña. Así, la campaña recuerda momentos y símbolos reconocibles para la ciudadanía, como la puesta de sol en O Portiño, la figura de María Pita, el histórico regreso del Dépor a Primera División representado en el “Voltamos” o la transformación de la biomasa en energía renovable.
Con esta iniciativa, la compañía quiere aprovechar la cercanía de San Juan para lanzar un mensaje de responsabilidad colectiva y recordar que pequeños gestos, como recoger los residuos generados durante la celebración, tienen un impacto directo en la conservación del entorno y en el disfrute de los espacios públicos por parte de toda la ciudadanía.
La campaña, que comenzó el pasado 1 de junio, permanece activa durante esta semana en distintos soportes urbanos de A Coruña y finalizará el próximo 29 de junio. Con ella, la compañía busca invitar a la reflexión y fomentar comportamientos responsables durante una de las noches más especiales del año para la ciudad.