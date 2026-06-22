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A Coruña

Más grandes pero menos numerosas: 272 parcelas esperan el San Juan

Muchos jóvenes disfrutan de un día de playa y de una acampada nocturna para garantizarse un sitio la noche de este martes

Abel Peña
Abel Peña
22/06/2026 23:11
os jóvenes plantaron sus sillas y sus toallas en las playas dispuestos a pasar un día entero de playa como previa a la noche de San Juan.
Los jóvenes plantaron sus sillas y sus toallas en las playas dispuestos a pasar un día entero de playa como previa a la noche de San Juan.
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Todo está listo para la que se considera la noche más mágica del año. Todos están impacientes, y la prueba es la gran cantidad de jóvenes que ya acampan en el arenal del Orzán, y que han acotado 214 parcelas con una velocidad que avergonzaría a cualquier agrimensor. Eso sí, su tamaño oscilaba mucho, entre las de una simple sala de estar hasta una casa de 60 metros cuadrados. Quizá por eso este año el número de ‘reservas’, 272 en total, parece ser mucho menos que en 2025, cuando habían llegado a ser cerca de 400. Pero aún hay un poco de espacio en Riazor, que tenía este lunes 55 parcelas, la playa menos solicitada, mientras que en Matadero incluso hay tres.

Algunos han cometido el error de novato de abandonar su parcela, y les ha salido caro, como comenta Rubén, sentado en la sombra del Paseo Marítimo, que no tiene empacho en reconocerlo: “Un listo vino a marcar y luego se fue. Yo lo siento mucho, pero San Juan no funciona así. Hay que cumplir y estar aquí como ha estado toda esta gente”.

Este no es su primer san Juan, reconoce. “Llegamos prontito, a las diez de la mañana. Y ya estaba a reventar. Hemos tenido bastante suerte. Hay gente que se ha quedado a dormir: cada año la gente llega antes”. En cuanto a la parcela, la extensión se calcula a ojo. “Va por la experiencia y en base a la gente, si vais a ser diez personas, miras de no coger mucha cosa. Y luego, lo que vas a hacer: nosotros vamos a hacer churrasco, tendremos una cubeta para las bebidas frías, un espacio para la hoguera.

Mapa de playas donde se autorizan las hogueras

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Una pareja aguarda bajo una sombrilla. “Llegamos a las once y solo quedaba este hueco. Ahora ya está lleno todo” ,explican Diego y Vero. El plan consistía en permanecer allí hasta la tarde, cuando serían relevados por sus compañeros: “A las cinco nos relevan y volvemos a las nueve para dormir”. Sin tienda de campaña, dormirán al raso, pero no les importa. Es la primera vez que deciden acotar una parcela. “Nos apetecía porque nos parecía más divertido y también más cómodo”. Son 20 los que disfrutarán de esta parcela, pero solo unos pocos harán la imaginaria.

Donde no había vigilancia es en las 55 parcelas que el Ayuntamiento reservó en Riazor para asociaciones. Pero no solo había campistas en el arenal. Las altas temperaturas arrastraron a muchos a la orilla del agua, y uno de ellos protagonizó un incidente. Una mujer de 30 años que se desmayó por culpa de un golpe de calor o de un ataque de ansiedad. Los socorristas la atendieron cuando sufrió espasmos y luego fue trasladada al Hospital.

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Temperatura

El calor continuará este martes, porque A Coruña disfrutará de una víspera de San Juan marcada por el buen tiempo, temperaturas agradables y ausencia de lluvia, en unas condiciones que favorecerán la celebración de la noche más mágica del año en las playas de la ciudad. Según la previsión meteorológica, el martes 23 de junio arrancará con cielos despejados y algunas brumas matinales. Durante la mañana, el termómetro rondará los 30 grados con máximas de hasta 35 en torno al mediodía.

La tarde estará marcada por cielos despejados, con temperaturas entre 30 y 25 grados y ausencia de precipitaciones. Coincidiendo con la llegada de miles de personas a las playas de Riazor y Orzán, sobre las 21.00 horas el ambiente seguirá siendo caluroso. Los termómetros rondarán los 25 grados y sin un soplo de aire, lo que ayudará a la preparación de las hogueras y las cenas al aire libre.

Las mínimas no bajarán de los 20 grados ni durante la madrugada, por lo que se espera una fiesta especialmente calurosa. Será el miércoles cuando la situación cambie. El cielo se volverá gris y no será por el humo. 

Cronología

19.00

Cierre del Paseo Marítimo y reparto de la leña

La fiesta comenzará a calentar motores cerrando el Paseo a la circulación y repartiendo 120 toneladas de madera en los puntos de acceso, hasta las once de la noche.

00.00

Actuación de Xoel López en el muelle de Batería

El cantante coruñés presentará las canciones de su nuevo disco ‘Oniria’, que ya es el decimoséptimo de su carrera, en compañía de Caamaño & Ameixeiras como parte de las Noites do porto.

00.00

Encendido de la falla, pero sin fuegos artificiales

Todavía se mantiene en secreto quién tendrá el honor de encender la falla que homenajea el eclipse solar del 12 de agosto. Pero sí se sabe que este año no habrá un despliegue de artificios.

06.00

Fin de la fiesta y retirada de las playas

El dispositivo extraordinario de limpieza se pone en marcha a las seis una vez salgan de las playas los rezagados.

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