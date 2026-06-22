María Barallobre, fundadora de La Penela, recibirá la Medalla Castelao 2026

María Barallobre, dueña de la Taberna de A Penela, en el Samaná Cedida

La empresaria gallega María Barallobre Tomé, fundadora y propietaria de los restaurantes La Penela, ha sido distinguida con la Medalla Castelao 2026, uno de los galardones civiles más importantes que otorga la Xunta de Galicia. El anuncio fue realizado por el presidente autonómico, Alfonso Rueda, tras la aprobación de las distinciones en la reunión del Consello de la Xunta.

Barallobre comparte este reconocimiento con la Fundación Andrea, el trompetista Esteban Batallán, la física Mar Capeáns y el atleta Adrián Ben, en una edición que pone en valor trayectorias destacadas en los ámbitos social, cultural, científico, deportivo y empresarial.

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La Xunta ha querido reconocer la labor de María Barallobre como embajadora de la gastronomía gallega. Tras ejercer la docencia durante casi treinta años, decidió emprender una nueva etapa profesional con la apertura de su primer restaurante en Coirós. El éxito de aquella iniciativa dio lugar al crecimiento de la marca La Penela, que posteriormente se expandió a A Coruña y a grandes ciudades como Madrid, Barcelona y París.

Durante el anuncio de las distinciones, Alfonso Rueda destacó que los establecimientos impulsados por Barallobre “hablan muy bien de nuestra gastronomía”, subrayando su contribución a la difusión de la cocina tradicional gallega más allá de las fronteras de la comunidad.

La Medalla Castelao reconoce cada año a personas e instituciones que destacan por su aportación al desarrollo cultural, artístico, económico, científico, deportivo o intelectual de Galicia. La ceremonia de entrega se celebrará el próximo 28 de junio, coincidiendo con el aniversario de la aprobación en plebiscito del Estatuto de Autonomía de Galicia y con la conmemoración del regreso de los restos mortales de Castelao a Galicia.

Con esta distinción, Galicia reconoce la visión, el esfuerzo y la capacidad emprendedora de María Barallobre, una mujer que transformó un proyecto familiar en una referencia de la restauración gallega y en un escaparate internacional de la identidad culinaria de la comunidad.