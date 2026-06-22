Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

María Barallobre, fundadora de La Penela, recibirá la Medalla Castelao 2026

La empresaria será distinguida con uno de los máximos reconocimientos que concede la Xunta de Galicia 

Redacción
22/06/2026 15:42
Maruja Barallobre, dueña de la Taberna de A Penela, en el Samaná
María Barallobre, dueña de la Taberna de A Penela, en el Samaná
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La empresaria gallega María Barallobre Tomé, fundadora y propietaria de los restaurantes La Penela, ha sido distinguida con la Medalla Castelao 2026, uno de los galardones civiles más importantes que otorga la Xunta de Galicia. El anuncio fue realizado por el presidente autonómico, Alfonso Rueda, tras la aprobación de las distinciones en la reunión del Consello de la Xunta.

Barallobre comparte este reconocimiento con la Fundación Andrea, el trompetista Esteban Batallán, la física Mar Capeáns y el atleta Adrián Ben, en una edición que pone en valor trayectorias destacadas en los ámbitos social, cultural, científico, deportivo y empresarial.

Una viandante pasa por delante del la Taberna da Penela Samaná

Dos de los restaurantes más famosos de A Coruña completan su fusión

Más información

La Xunta ha querido reconocer la labor de María Barallobre como embajadora de la gastronomía gallega. Tras ejercer la docencia durante casi treinta años, decidió emprender una nueva etapa profesional con la apertura de su primer restaurante en Coirós. El éxito de aquella iniciativa dio lugar al crecimiento de la marca La Penela, que posteriormente se expandió a A Coruña y a grandes ciudades como Madrid, Barcelona y París.

Durante el anuncio de las distinciones, Alfonso Rueda destacó que los establecimientos impulsados por Barallobre “hablan muy bien de nuestra gastronomía”, subrayando su contribución a la difusión de la cocina tradicional gallega más allá de las fronteras de la comunidad.

La Medalla Castelao reconoce cada año a personas e instituciones que destacan por su aportación al desarrollo cultural, artístico, económico, científico, deportivo o intelectual de Galicia. La ceremonia de entrega se celebrará el próximo 28 de junio, coincidiendo con el aniversario de la aprobación en plebiscito del Estatuto de Autonomía de Galicia y con la conmemoración del regreso de los restos mortales de Castelao a Galicia.

Con esta distinción, Galicia reconoce la visión, el esfuerzo y la capacidad emprendedora de María Barallobre, una mujer que transformó un proyecto familiar en una referencia de la restauración gallega y en un escaparate internacional de la identidad culinaria de la comunidad.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Maruja Barallobre, dueña de la Taberna de A Penela, en el Samaná

María Barallobre, fundadora de La Penela, recibirá la Medalla Castelao 2026
Redacción
El ideal gallego

Arranca el plazo de solicitudes para la temporada de viajes 2026/2027 del Imserso, con las mismas plazas
EFE
Obras de acceso a A Zapateira

Inician las obras en el acceso a A Zapateira que acabarán el viernes
Abel Peña
Avia Veira

El BNG rechaza la solución para el polígono de As Percebeiras
Abel Peña