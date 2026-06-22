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Parcelas para San Juan en el Orzán
A Coruña

Los más madrugadores ya tienen parcela en Orzán para la noche de San Juan

Belén Cebey
Belén Cebey
22/06/2026 09:29

A Coruña ya empieza a vivir el ambiente de una de sus noches más especiales. Cuando aún faltan horas para la celebración de San Juan, son muchos los que han acudido este domingo y este lunes a la playa de Orzán para reservar su espacio en el arenal y disfrutar de la fiesta junto a familiares y amigos.

Desde primera hora de la tarde, decenas de parcelas delimitadas con cinta y estacas ya dibujaban el paisaje habitual de la víspera de San Juan. Los grupos más previsores han asegurado su sitio en una jornada marcada por el buen tiempo y la tranquilidad del mar, condiciones ideales para una noche que volverá a reunir a miles de personas en las playas coruñesas.

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La imagen de Orzán refleja una tradición cada vez más arraigada: llegar con antelación para garantizar un hueco privilegiado desde el que disfrutar de las hogueras, la cena al aire libre y el ambiente festivo que convierte a A Coruña en uno de los epicentros de la celebración de San Juan en Galicia.

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Con el paso de las horas se espera que el arenal continúe llenándose de grupos que ultiman los preparativos para una noche mágica en la que el fuego, la música y la convivencia volverán a ser los grandes protagonistas.

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