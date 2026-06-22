Los más madrugadores ya tienen parcela en Orzán para la noche de San Juan

A Coruña ya empieza a vivir el ambiente de una de sus noches más especiales. Cuando aún faltan horas para la celebración de San Juan, son muchos los que han acudido este domingo y este lunes a la playa de Orzán para reservar su espacio en el arenal y disfrutar de la fiesta junto a familiares y amigos.

Desde primera hora de la tarde, decenas de parcelas delimitadas con cinta y estacas ya dibujaban el paisaje habitual de la víspera de San Juan. Los grupos más previsores han asegurado su sitio en una jornada marcada por el buen tiempo y la tranquilidad del mar, condiciones ideales para una noche que volverá a reunir a miles de personas en las playas coruñesas.

La parcela más previsora de San Juan sorprende a los bañistas del Orzán Más información

La imagen de Orzán refleja una tradición cada vez más arraigada: llegar con antelación para garantizar un hueco privilegiado desde el que disfrutar de las hogueras, la cena al aire libre y el ambiente festivo que convierte a A Coruña en uno de los epicentros de la celebración de San Juan en Galicia.

Estas son las fiestas de San Juan en los barrios de A Coruña Más información

Con el paso de las horas se espera que el arenal continúe llenándose de grupos que ultiman los preparativos para una noche mágica en la que el fuego, la música y la convivencia volverán a ser los grandes protagonistas.