La primera reunión con mediación entre sindicatos y patronal del metal concluye sin acercamientos

Una manifestación de los trabajadores del sector metal Archivo El Ideal Gallego

La primera reunión con mediación entre sindicatos y patronal del metal en la provincia de A Coruña ha concluido sin acercamiento de posturas, según ha confirmado Eduardo Caamaño, de CIG Industria, quien ha calificado de "insuficiente" las propuestas de la parte empresarial.

"Nos denegaron casi todo", ha señalado sobre sus reivindicaciones tras una reunión celebrada esta tarde en el Consello Galego de Relacións Laborais, organismo que convocó a los representantes sindicales y empresariales de la industria siderúrgica y metalúrgica de la provincia de A Coruña.

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Esto con el objetivo de proceder a la constitución de la comisión de mediación para la negociación del convenio colectivo. La convocatoria se produce después de que las tres centrales sindicales aceptaran el proceso de mediación, que continuará el jueves, viernes y lunes por la mañana, eso si antes de este último día no hay acuerdo.

La convocatoria ha tenido lugar tras varias jornadas de paros en el sector para reclamar un convenio "digno" con mejoras laborales y salariales y también medidas contra la precarización.

A la espera de lo que suceda en la mediación, los sindicatos ya han convocado dos días más de huelga, el 7 y el 9 de julio, además de los ya previstos del 30 de junio y 2 de julio.