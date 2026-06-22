La línea 4 de autobús ya circula por el barrio coruñés de Xuxán

Bus urbano circulando en Xuxán eL iDEAL gALLEGO

Los vecinos de Xuxán cuentan desde este lunes con una nueva mejora en materia de transporte público. La línea 4 de autobús urbano ya circula por el barrio, una reivindicación largamente demandada por los residentes de esta zona en expansión de A Coruña. "Hoxe é un día especial e moi feliz", señaló la alcaldesa, Inés Rey.

Para dar ejemplo, llegó en bus. "O barrio de Xuxán xa é unha realidade", declaró. La urbanización del barrio finalizó en 2024, y se sigue construyendo tanto vivienda libre como cooperativa. Como es natural, precisa de servicios, y el más importante, según Rey, es el transporte público.

Rey alabó la labor de la asociación de vecinos, cuyo talante agradeció, pero también al presidente de la compañía de Tranvía, Ignacio Prado. "Esta línea 4, que tamén pasa polo Barrio das Flores, aumentará os buses e os conductores para evitar problemas de frecuencias", aseguró.

María Sierra, presidenta de la asociación vecinal dio las gracias al Ayuntamiento por un hito como es la llegada del bus. "Este é o mais importante requerimento que tiñamos desde os inicios. Hoxe é día de dar as gracias", declaró. Desde primera hora hubo vecinos subiéndose al bus, lo que demuestra que es necesario.

La incorporación de la línea permitirá conectar Xuxán con distintos puntos de la ciudad, facilitando los desplazamientos diarios de los vecinos y reduciendo la dependencia del vehículo privado. La medida supone un paso más en la integración del barrio dentro de la red de transporte urbano coruñesa.

Xuxán se incorpora a la línea 4 de bus urbano de A Coruña Más información

Durante las primeras horas de funcionamiento, varios usuarios utilizaron ya el servicio para desplazarse tanto hacia el centro de la ciudad como hacia otras zonas de interés, valorando positivamente la llegada del autobús al barrio.

Con la entrada en funcionamiento de la línea 4, Xuxán da un nuevo paso en la consolidación de sus servicios básicos, mejorando la accesibilidad y la comunicación con el resto de la ciudad. "Agora hai como 500 vivendas habitables, como mil veciños", señaló Sierra que señaló que Xuxán contará con San Juan y hoguera, como el año pasado.