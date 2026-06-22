Obras de acceso a A Zapateira German Barreiros

Alrededor de las diez de la tarde se produjo el anunciado corte de un carril en el desvío de Alfonso Molina hacia A Zapateira como parte de las obras de ampliación que el Gobierno central está llevando a cabo en la principal vía de acceso a la ciudad. Para los que viven en el barrio a más altitud de A Coruña, el corte, que durará hasta el viernes a las 13.00 horas, podría haber supuesto un problema grave, dado que afecta al principal acceso, pero la situación se mantuvo bajo control.

En parte, porque el corte se resolvió de forma sencilla, ganando un carril a costa de la isleta. Naturalmente, eso significó que los coches tuvieron que rodar por una zona no asfaltada, lo que obligó a moderar la velocidad. Pero como se trata de una curva, esto no produjo retenciones, a pesar de que el límite de velocidad se redujo hasta los 20 kilómetros por hora.

Por otro lado, el tráfico de ayer fue mucho más moderado, a pesar de ser un lunes, porque no había colegio. “Se ha notado mucho”, señalaron desde la Policía Local. El Ministerio de Transportes advirtió la semana pasada que esta es solo la primera fase; el tráfico con destino A Zapateira (avenida de Nueva York) se desviaría por la isleta.

En una segunda fase se desviará el tráfico por un nuevo vial con pavimento de hormigón, con establecimiento de una señal de ‘ceda el paso’ para los vehículos que tengan por destino calle Ginebra. Además, se indicará la afectación en el panel de señalización variable inmediatamente anterior al ramal de salida.

Retrasos

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible adjudicó por 18,3 millones de euros (IVA incluido) el contrato de obras de remodelación de la avenida de Alfonso Molina, en la autovía AC-11, en A Coruña. La actuación tiene una gran importancia para la ciudad y su área metropolitana, porque mejora la seguridad en el cruce con la autopista, y al mismo tiempo, humaniza los dos lados de la avenida, incluyendo más zonas veredas, caminos peatonales y carril bici.

No hay que olvidar que las obras acumulan numerosos retrasos. El plazo que manejaba eran dos años a contar desde el 11 de enero de 2024, así que el plazo expiró hace seis meses. El Gobierno central explicó a mediados de octubre que los trabajos “se han visto condicionados a causa de los múltiples servicios afectados existentes” (como son las líneas eléctricas y las canalizaciones de agua que hay en la zona). Se espera que terminen en 2027.