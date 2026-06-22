Estas son las dos empresas que lideran la actividad del Puerto Exterior de A Coruña en junio
La compañía petrolera encabeza las toneladas registradas y la estibadora gana en número de barcos
El Puerto Exterior de Langosteira consolida su actividad comercial durante las tres primeras semanas de junio. Según los registros de explotación portuaria comprendidos entre el día 1 y el 22 de este mes, estos muelles han vivido unas jornadas de intenso tráfico de graneles sólidos, mercancía general y productos energéticos.
Estos datos permiten conocer cuál es la empresa que ha descargado más toneladas de mercancías y la que ha protagonizado un mayor número de operaciones. En el primer caso, el liderato corresponde a Repsol, que es la compañía con mayor peso en las instalaciones portuarias.
Con cinco petroleros de gran calado llegados a su pantalán (como el ‘Bristol’, con 147.761 toneladas, o el ‘Minerva Coralia’, con más de 90.000), el grupo energético movilizó un total de 419.847 toneladas de crudo, lo que representa más del 70% de toda la carga pesada que transitó por el recinto gestionado por la Autoridad Portuaria de A Coruña.
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La estibadora Pérez Torres, una de las empresas de Langosteira que recibe productos agroganaderos, se sitúa en la primera posición en volumen de actividad, firmando un total de seis operaciones.
El reciente atraque y descarga de 35.000 toneladas de cereales a bordo del buque ‘African Inspiration’, que permanece atracado estos días en la dársena exterior, le ha permitido ocupar el primer puesto de este ranking. Entre el resto de sus operativas destacan buques como el ‘Reliable’ o el ‘Aluna’, sumando un total de 57.219 toneladas de mercancías gestionadas este mes.
Galigrain también mantiene un buen ritmo en el movimiento de cereales, harinas y aceites, registrando una actividad total de 36.023 toneladas repartidas en barcos como el ‘Gemini Capo’ o el ‘Helene Julie’.
El resto de la actividad en el Puerto Exterior se ha completado con otras operaciones realizadas por Terminales Marítimos de Galicia (TMGA), que realizó dos con los buques ‘Kypros Land’ y ‘Lemland’, moviendo 48.135 toneladas de cereales ycarbones.
Tejero Marítima llevó a cabo una operación de embarque de habas y harina de soja con el buque ‘Manisa Balu’ (5.100 toneladas) y Cementos Carral realizó otra operación de desembarque de cemento y clínker a cargo del buque ‘Encofrado’, con 1.785 toneladas.
El ‘Noble Valiant’ realiza el montaje de su hélice en la dársena exterior
El Puerto Exterior de Langosteira alberga estos días al ‘Noble Valiant’, un buque de perforación de aguas ultraprofundas de la corporación Noble. Llegó a la dársena la semana tras realizar diversas reparaciones en Navantia, en Ferrol. Ahora realizará el montaje de su hélice, que había sido desmontada el pasado mes de mayo en Langosteira para poder reducir su calado y acceder al astillero. Este buque posee bandera de las Islas Marshall (Oceanía), tiene una eslora de 228 metros y habitualmente es empleado por la industria petrolera. A diferencia de las plataformas fijas o semisumergibles, el ‘Noble Valiant’ es un barco autopropulsado que puede moverse de un yacimiento a otro de forma autónoma. l