Estas son las claves para disfrutar de un San Juan seguro

Una persona salta una hoguera de San Juan El Ideal Gallego

La Unidad de Quemados del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) hace un llamamiento a la prudencia ante la celebración de la noche de San Juan, una de las fiestas más multitudinarias de Galicia. Según los estudios realizados por el servicio, se registra un aumento significativo de las quemaduras durante esta noche en comparación con el resto del año, especialmente entre la población más joven, debido a imprudencias y al consumo irresponsable de alcohol.

Los especialistas recuerdan que las consecuencias de estas lesiones pueden ser muy graves, tanto desde el punto de vista estético como funcional, llegando en algunos casos a acompañar a las personas afectadas durante toda su vida.

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Con el objetivo de reducir los accidentes, la Unidad de Quemados insiste en la importancia de la prevención y la concienciación ciudadana, difundiendo una serie de recomendaciones básicas para disfrutar de la fiesta con seguridad.

Precauciones al encender la hoguera

Los expertos desaconsejan utilizar líquidos inflamables como gasolina o alcohol para iniciar el fuego. También recuerdan que no deben quemarse materiales tóxicos o altamente combustibles, como neumáticos o piezas de PVC, ya que pueden provocar intoxicaciones y problemas respiratorios.

Las hogueras deben situarse siempre a una distancia mínima de 15 metros de edificios y vehículos, y nunca bajo líneas eléctricas. Además, no se deben lanzar al fuego papeles, telas, aerosoles, bidones ni mecheros, ya que pueden ser arrastrados por el viento o explotar.

Otro aspecto fundamental es mantener libres los accesos para los servicios de emergencia y asegurarse de apagar completamente la hoguera al finalizar, cubriéndola con arena o tierra para evitar que el fuego se reactive.

Cómo disfrutar de la fiesta con seguridad

La Unidad de Quemados recomienda extremar la vigilancia sobre los niños y evitar acercarse demasiado a las llamas, ya que las chispas pueden prender fácilmente en la ropa.

También se desaconsejan los juegos, carreras o empujones en las proximidades de las hogueras. Para quienes decidan mantener la tradición de saltar el fuego, los profesionales recomiendan vestir ropa ajustada y preferentemente de algodón, utilizar calzado cerrado y valorar con responsabilidad factores como la altura de las llamas, la propia condición física o el consumo de alcohol.

Asimismo, recuerdan que nunca se debe saltar la hoguera llevando niños en brazos ni personas a la espalda y que es importante persuadir a quienes no reúnan las condiciones adecuadas para hacerlo.

Qué hacer en caso de quemadura

Ante una quemadura, el primer paso es enfriar la zona afectada con agua dulce y cubrirla con un paño limpio antes de acudir al punto sanitario más cercano.

En el caso de quemaduras extensas, se recomienda enfriar la lesión durante poco tiempo para evitar una hipotermia, envolver a la persona afectada con una sábana limpia y una manta y trasladarla con urgencia a un centro sanitario.

Los especialistas recuerdan que no se deben aplicar cremas, pomadas ni desinfectantes sobre la quemadura.

Si prende la ropa

En una situación de este tipo, la principal recomendación es no correr. La persona afectada debe tirarse al suelo y rodar sobre sí misma, protegiéndose la cara con las manos.

Si se trata de otra persona, se debe apagar el fuego cubriéndola con una prenda gruesa, como una chaqueta, evitando arrojarle tierra encima.

Emergencias

Si la situación no puede controlarse, la recomendación es llamar inmediatamente al 112. El servicio puede utilizarse desde cualquier teléfono móvil, incluso cuando el dispositivo esté bloqueado o exista poca cobertura.