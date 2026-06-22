El Palacio Municipal, el Millennium, la Torre de Hércules y el eclipse protagonizan la falla de San Juan en A Coruña 

Falla de San Juan Víctor Seoane

La playa del Orzán ya luce uno de los elementos más esperados de la fiesta de San Juan, la tradicional falla que será pasto de las llamas durante la noche del 23. Este año la composición tiene como protagonistas al Palacio Municipal de María Pita, la Torre de Hércules, el Millennium y el eclipse solar, combinando símbolos emblemáticos de la ciudad con algunos acontecimientos de la actualidad reciente.

La estructura, instalada en el arenal coruñés, recrea varios de los iconos más reconocibles de A Coruña. Entre ellos destaca una representación del Palacio Municipal, junto a la silueta del Millennium y una recreación de la Torre de Hércules, el monumento más universal de la ciudad y Patrimonio de la Humanidad.

La obra incorpora además la figura de un eclipse, un fenómeno astronómico que ha despertado un gran interés en los últimos meses y que tendrá especial protagonismo en A Coruña.

Los encargados de encender la falla serán los otros grandes protagonistas del día y, como no puede ser de otra manera en un año especialmente prolífico para el deporte coruñés, serán representantes de los principales equipos de la ciudad los que iniciarán el fuego de San Juan. Así, según el Ayuntamiento, habrá miembros del Deportivo, el Básquet Coruña, el Liceo, el Club Voleibol Ciudad de A Coruña, el Maristas, el Marineda Hockey y el Victoria.

La quema de la falla será uno de los momentos más esperados de una celebración que volverá a reunir a decenas de miles de personas en las playas de A Coruña. Junto a las hogueras, la música y los rituales propios de la noche de San Juan, la desaparición de esta gran estructura entre las llamas marcará el inicio simbólico del verano para los coruñeses.