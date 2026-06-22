El hombre que quiso crear un bus urbano en A Coruña hace 100 años

Vista de la plaza de España y la calle de la Torre en los años 20, lugar del que se pretendía que partiese el bus

Hace 100 años en A Coruña ya había asentado un transporte público de la mano de los vehículos de la Compañía de Tranvías, sin embargo, no eran pocos los empresarios que veían un filón en el sector y en el desarrollo de la ciudad. Uno era Pedro Vidal Jubias.

Según informó El Ideal Gallego en su edición del 10 de junio de 1926, es decir, hace cien años, este empresario solicitó al Ayuntamiento, a través de una instancia, un permiso para establecer “un servicio de autobuses en el interior de la población”. O lo que es lo mismo, una ruta en autobús urbano por el centro de A Coruña.

En estos años 20 los autobuses que empezaban a proliferar hacían la competencia a los servicios de tranvías. De hecho, poco antes del permiso solicitado por Pedro Vidal Jubias, en 1925, empezó a operar un servicio de autobuses entre A Coruña y Sada, explica el libro ‘Compañía de Tranvías. 120 anos ao servizo da Coruña’. Seguía un itinerario idéntico al del tranvía y componiendo una situación de competencia desleal, ya que su funcionamiento no estaba regulado por ley.

Fue la propia Compañía de Tranvías la que realizó varias protestas ante las autoridades que, sin embargo, no atajaron el problema hasta 1937, cuando prohibieron este bus. Las rutas A diferencia de este vehículo ilegal, la propuesta de Vidal Jubias tenía como origen y destino espacios dentro de los propios límites de la ciudad.

Así, hablaba de poner en marcha dos líneas, una que partiría desde la calle de la Torre y la otra desde la plaza de Azcárraga. Ambas tendrían como destino final un lugar “algo más allá del puente de Monelos”. “Seguirían la misma trayectoria del tranvía, con la diferencia en la línea de la calle de la Torre, que de no permitírsele bajar por la calle de Cordonería iría por la del Orzán, pasando por el Pórtico de San Andrés; y en la de la plaza de Azcárraga, que bajando por la calle de Damas y plazuela de los Ángeles, seguiría por la Marina”, explica la crónica de El Ideal Gallego de hace 100 años.

Las paradas fijas serían solo las de Azcárraga, Torre y Monelos, mientras que las que se situasen por el camino serían a discreción de los clientes.

El precio de los billetes sería de 10 céntimos (de peseta) desde la salida hasta la plaza de Ourense y de 15 céntimos para el recorrido completo. Para hacerse una idea de lo que suponía este coste, la mejor entrada para ver cine en el teatro Rosalía valía 60 céntimos, y 10 la más económica.

Finalmente, la ciudad de A Coruña tuvo que esperar unos cuantos años para contar con un proyecto firme de autobús urbano, según se revela en el libro sobre la historia de la Compañía de Tranvías, que compró su primer autobús en 1936: un Mercedes adquirido para unir la ciudad con Santa Cristina y que terminó confiscado con el inicio de la Guerra Civil.

Sin embargo, también fue este conflicto, o más bien su final, el que aumentó el uso del transporte público y la cuenta de beneficios de la empresa, que en 1941 superaron por primera vez el millón de pesetas en ganancias. Fue también el año en el que se presentó el primer proyecto firme del trolebús que acabó ‘jubilando’ al tranvía 21 años después.

En el informe se hacía referencia a cinco probables líneas: de San Amaro a Monelos; de San Amaro a la estación de Santiago; de San Andrés a San José; de Juana de Vega a Betanzos (pasando por Sada); y de Juana de Vega a Betanzos (pasando por Guísamo, en Bergondo).

Finalmente, la primera línea de trolebús se inauguró en 1948 con un trayecto entre la plaza de Pontevedra y Monelos, pasando por Juan Flórez. Salía cada diez minutos un convoy para recorrer la ruta por un precio de 0,50 pesetas, desde las ocho de la mañana y hasta las once de la noche. Para dar este servicio, la Compañía de Tranvías compró ocho trolebuses fabricados por Hispano-Suiza y Maquitrans, entre 1945 y 1950. Fue mucha la expectación que levantó la puesta en marcha de este servicio, lo que obligó a la Compañía de Tranvías a a poner anuncios en la prensa recordando a los vecinos que se subiesen “en riguroso orden de llegada, a fin de evitar atropellos y aglomeraciones”.