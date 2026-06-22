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A Coruña

El BNG rechaza la solución para el polígono de As Percebeiras

La portavoz nacionalista, Avia Veira, se niega a la transferencia de edificabilidad a Los Rosales 

Abel Peña
Abel Peña
22/06/2026 14:19
Avia Veira
Avia Veira, en Los Rosales
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El polígono de As Percebeiras, junto a Labañou, lleva años paralizado. Una y otra vez ha vuelto a la mesa de dibujo en un esfuerzo por conseguir el apoyo municipal y conservar, al mismo tiempo, el aprovechamiento del terreno. Sin embargo, el PSOE gobierna en minoría, y no puede aprobar el plan sin el apoyo del BNG y su portavoz y candidata a la Alcaldía, Avia Veira, aseguró hoy que "o BNG non vai votar a favor de ningún traslado de edificabilidade das Percebeiras aos Rosais”.  

El Gobierno local había planteado una permuta porque la constructora tiene unos derechos que respetar. Pero para el BNG, “o solo público”, de titularidad municipal, “non está para resolver os problemas de Metrovacesa”.

“A veciñanza dos Rosais”, asegura, “non quere asumir os edificios que a Metrovacesa non lle collen nas Percebeiras" y considera necesario otro modelo de urbanismo: "Espazos de convivencia, de zonas verdes e frescas que respecten a sustentabilidade ambiental, sobre todo nestes tempos de alteracións climáticas”.

A Coruña se da tiempo para repensar el proyecto urbanístico de As Percebeiras: "No es perder un año, es ganarlo para mejorar"

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