Aquiles Machado | “Mi idea es traer gente que aporte algo especial, sean o no hiperfamosos”

Aquiles Machado, en el interior del Palacio de la Ópera Patricia G. Fraga

La Temporada Lírica de Amigos de la Ópera de A Coruña para este 2026 será especial por diversos motivos. En el plano estrictamente programático, las dos óperas de este año se desplegarán en el Palacio de la Ópera y una de ellas, además, no se ha visto antes en A Coruña: ‘Jenufa’, de Leos Janacek. Las actividades también tomarán nuevos espacios, como el Materno Infantil. Pero, por encima de todo, será la última temporada de Aquiles Machado al frente de la dirección artística, puesto al que accedió en 2022.

Cuando finalice el año dejará el puesto, pero dice hacerlo orgulloso “por haber contribuido a ampliar la idea de lo que puede ser una asociación como Amigos de la Ópera en el siglo XXI”. “Cuando llegué, tenía claro que debíamos seguir defendiendo la gran tradición operística que ha hecho de A Coruña una referencia en España, pero también que era necesario abrir nuevas puertas”, asegura, en relación a nuevas actividades, “fortalecer” relaciones en la ciudad o “impulsar nuevas producciones”, estableciendo por el camino “alianzas con teatros, artistas e instituciones de distintos países”. El haber ampliado el espectro de público, sobre todo el infantil, ha sido, junto con “consolidar una programación más diversa”, otros de sus motivos de orgullo.

Aunque reconoce que se quedan “muchísimos” proyectos sin poder desarrollar, porque “la gestión cultural consiste en convivir con una lista permanente de proyectos que uno quisiera desarrollar”. Pero, de quedarse con uno, su proyecto soñado era ‘Il mondo della luna’, de Haydn. No obstante, “más allá de un título concreto”, afirma que le habría gustado seguir apostando por “una línea de producción propia que permitiera a A Coruña convertirse cada vez más en un lugar donde no solo se presentan espectáculos, sino donde también se crean”.

‘Jenufa’

Pero volviendo a la temporada que empezará en septiembre, Aquiles Machado reconoce que ‘Jenufa’ “es una ópera que había que hacer, un título que jamás ha estado en Coruña”. Se trata de una “propuesta disruptiva” que espera que alcance el nivel de buena acogida que han tenido obras como la ‘Carmen’ de Bieito.

Se trata de una idea “un poco más contemporánea, más moderna, de acercarse a la ópera”. Se plantea la obra de Janacek “en una realidad que acerca esa sensación de aridez humana y nos va a ayudar a vivir el viaje que nos propone Janacek a nivel musical de una manera mucho más intensa, esa es la gran maravilla de poder vivir la ópera desde ese punto de vista”.

Los artistas

Cuestionado sobre cual de los artistas invitados le hace más ilusión tener en A Coruña, duda. “Hay muchos”, admite, antes de poner sobre la mesa uno de sus mantras: “Mi idea de programar es traer gente que aporta un valor especial a las cosas que hace. Más allá de si son o no hiperfamosos”.

Pero va enumerando nombres. “Tenemos a Vanessa Goikoetxea, que viene a cantar ‘Jenufa’, que a mí me parece el equivalente que tenemos en España a Asmik Grigorian, deberían apreciarla más por ese enorme talento”. Menciona también a Eliska Weissova, “una gran artista ya consagrada, pero creo que en los próximos 10 o 15 años no la van a poder volver a ver en Coruña, a menos que decidamos pedir un préstamo”, indica entre risas. Miren Urbieta, “la soprano más en forma en estos momentos en España”, debutará en ‘Tosca’: “Es algo que vamos a poder escribir en los libros de historia, cuando luego se recuerde a Miren Urbieta cantando ‘Tosca’ en el Metropolitan (Nueva York), dirán que lo debutó aquí y el nombre de Coruña será eterno allí”.

También apunta al tenor egipcio Raaga Eldin, que debutará en España; o al haber convencido a Alejandro Roy y Joan Lainez, dos tenores dramáticos, para programarlos en ‘Jenufa’, que normalmente se hace con un tenor dramático y otro ligero. “Es como tener a Corelli y Del Mónaco cantando un mismo repertorio, salvando la distancia histórica”, describe sin poder esconder una sonrisa.

En la presentación de la Temporada, Machado enseñaba una imagen editada del Palacio de la Ópera llena de banderolas de obras a desarrollar en un mismo curso. Sabe que es un sueño complicado, pero recuerda que cuando llegó dijo: “Volveremos al Palacio de la Ópera”. “A pesar de que es un esfuerzo y que el Palacio está poniendo de su parte, estamos remando en la misma dirección y este año, finalmente, las dos óperas se hacen aquí”, apunta, señalando que esto también permitirá que, en el futuro, el resto de actividades se puedan expandir a otros espacios como el Colón, el Rosalía o “abordar otros sitios emblemáticos de la ciudad”.