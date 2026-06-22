Ángel Arias recibe la beca de formación en Suiza del Centro de Arte de la Fundación María José Jove

El artista ferrolano Ángel Arias Cedida

El Centro de Arte de la Fundación María José Jove viene de resolver la concesión de su beca de formación artística para el bienio 2026-28. El elegido ha sido el artista e investigador ferrolano Ángel Arias (1996), que gracias a esta ayuda, dotada de 25.000 euros, podrá cursar dos años el máster de Bellas Artes del Art Institute de la Academy of Art and Design FHNW de Basilea (Suiza), que es uno de los programas de posgrado más prestigiosos de Europa.

Arias se une a este proyecto gracias a su perfil, que aúna creación plástica e investigación. Su trabajo se construye a través de un imaginario propio formado por dibujos y formas corporales, naturales y arquitectónicas. El creador ferrolano compagina su actividad artística con la fase final de su doctorado en la Universidad Politécnica de Valencia, donde también ha impartido docencia.

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Esta beca se convoca en el marco de colaboración del centro educativo suizo y de la Fundación María José Jove y busca contribuír a la formación internacional de artistas nacidos en Galicia. Arias es el octavo creador que se beneficia de esta línea de apoyo, que se puso en marcha en el año 2020.

Este curso, el Centro de Arte de la Fundación María José Jove también otorgó una beca para participar en la edición de 2025-26 del programa de estudios independientes del Macba, un proyecto que fomenta la producción de pensamiento crítico y colectivo a través de la interrelación de prácticas artísticas y cuya beneficiaria ha sido la diseñadora gráfica y directora de arte Zeltia Iglesias.