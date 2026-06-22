Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Ángel Arias recibe la beca de formación en Suiza del Centro de Arte de la Fundación María José Jove

Redacción
22/06/2026 16:28
El artista ferrolano Ángel Arias
El artista ferrolano Ángel Arias
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Centro de Arte de la Fundación María José Jove viene de resolver la concesión de su beca de formación artística para el bienio 2026-28. El elegido ha sido el artista e investigador ferrolano Ángel Arias (1996), que gracias a esta ayuda, dotada de 25.000 euros, podrá cursar dos años el máster de Bellas Artes del Art Institute de la Academy of Art and Design FHNW de Basilea (Suiza), que es uno de los programas de posgrado más prestigiosos de Europa.

Arias se une a este proyecto gracias a su perfil, que aúna creación plástica e investigación. Su trabajo se construye a través de un imaginario propio formado por dibujos y formas corporales, naturales y arquitectónicas. El creador ferrolano compagina su actividad artística con la fase final de su doctorado en la Universidad Politécnica de Valencia, donde también ha impartido docencia.

Centro de Arte Fundación María José Jove

El Centro de Arte Fundación María José Jove abre la inscripción para descubrir el clima de forma lúdica

Más información

Esta beca se convoca en el marco de colaboración del centro educativo suizo y de la Fundación María José Jove y busca contribuír a la formación internacional de artistas nacidos en Galicia. Arias es el octavo creador que se beneficia de esta línea de apoyo, que se puso en marcha en el año 2020.

Este curso, el Centro de Arte de la Fundación María José Jove también otorgó una beca para participar en la edición de 2025-26 del programa de estudios independientes del Macba, un proyecto que fomenta la producción de pensamiento crítico y colectivo a través de la interrelación de prácticas artísticas y cuya beneficiaria ha sido la diseñadora gráfica y directora de arte Zeltia Iglesias.

Invictus

Las fundaciones María José Jove e Iberdrola ponen en marcha en A Coruña un programa para combatir el aislamiento juvenil

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Diana Piñeiro

Piñeiro defiende el recurso contra el archivo de la investigación de los contratos verbales: "a nosa obriga é actuar"
Lucía Tenreiro
Una joven es atendida por los servicios de urgente el Orzán

Socorren a una joven desmayada y con espasmos en la playa del Orzán
Abel Peña
El ‘African Inspiration ‘ y el ‘Noble Valiant’ están atracados en el Puerto Exterior de Langosteira

Estas son las dos empresas que lideran la actividad del Puerto Exterior de A Coruña en junio
Iván Aguiar
Una empleada de Factorial

Factorial compra la empresa YepCode, de Oleiros, y anuncia 50 nuevos puestos de trabajo
Iván Aguiar