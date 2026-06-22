A Coruña y su área mantienen las hogueras en la playa mientras Vigo las prohíbe

Mapa de playas donde se autorizan las hogueras El Ideal Gallego

La celebración de la noche de San Juan mostrará este año dos modelos claramente diferenciados en Galicia. Mientras Vigo prohíbe realizar hogueras en sus arenales, A Coruña y su área apuestan por compatibilizar la tradición con medidas de seguridad y sostenibilidad, estableciendo una serie de normas, desde Miño hasta Arteixo.

La decisión viguesa contrasta con la de municipios como Sada, Oleiros o Bergondo, donde miles de ciudadanos volverán a reunirse a la orilla del mar para celebrar una de las noches más emblemáticas del calendario ‘trouleiro’ de Galicia.

En Sada, como cada año, se autorizan las hogueras tanto en espacios públicos como privados, siempre que se haya realizado la correspondiente comunicación a la institución municipal, que recuerda la obligación de vigilar el fuego y disponer de medios para controlarlo en todo momento, siendo el centro neurálgico de la celebración O Curruncho y As Delicias, donde se habilitará una zona de recogida gratuita de leña con diez toneladas disponibles sin necesidad de solicitud previa para quienes deseen encender allí sus hogueras, en el mismo centro urbano de Sada.

Además, desde las 19.00 horas se celebrará la tradicional sardiñada en la que, por siete euros, los asistentes podrán disfrutar de seis piezas, pan de broa, bebida y una taza conmemorativa de este 2026.

Desde las 19.00 horas se podrá depositar materiales para ‘lumeiradas’ en los arenales que, a las 06.00 deberán quedar completamente despejados para facilitar las labores de limpieza, mientras que, por motivos de seguridad, el baño estará prohibido entre las 22.00 y las 09.00.

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En Oleiros, la noche tendrá como epicentro Bastiagueiro. El municipio volverá a habilitar leña gratuita para los asistentes en distintos espacios de Santa Cristina, Santa Cruz, Mera y el mismo Bastiagueiro con la idea de evitar la quema de materiales contaminantes o peligrosos.

El dispositivo de seguridad contará con la participación de Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil para impedir la utilización de palés, sofás, maderas con clavos, vidrio o cualquier otro elemento susceptible de causar daños en una noche en la que la atracción será la gran falla que, por primera en la historia del municipio oleirense, arderá a medianoche en Bastiagueiro. Una instalación satírica dedicada al presidente estadounidense Donald Trump y al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

Con esta acción, se pretende lanzar un mensaje de denuncia política e internacional, explicó el alcalde, Ángel García Seoane. Las playas deberán quedar desalojadas antes de las 04.00. En Bastiagueiro, el acceso al arenal no se recuperará hasta aproximadamente el mediodía del día siguiente.

Las hogueras estarán autorizadas en las playas de Bastiagueiro, Santa Cristina, Santa Cruz y Mera, mientras que las calas quedarán excluidas por motivos de conservación y limpieza, lo mismo que sucede en Miño, donde solo se autoriza encender el fuego en A Ribeira.

El Ayuntamiento de Bergondo optará por una regulación más restrictiva, ya que en Gandarío se autorizarán un máximo de 50 hogueras y en O Pedrido un máximo de 10. Las celebraciones podrán desarrollarse entre las 20.00 horas de mañana y las 04.00 del miércoles, día 24. Las hogueras no podrán superar los tres metros de altura y deberán situarse a más de 15 metros de viviendas, vehículos y otros elementos sensibles, y estará prohibido encender fuego en A Cabana y O Regueiro, instalar tiendas de campaña o utilizar equipos de sonido de gran potencia.

Como medida adicional, la carretera de acceso a Gandarío permanecerá cortada de las 22.00 y las 04.00.

Por su parte, Miño ha optado por concentrar las celebraciones en un único punto autorizado: A Ribeira. Una fórmula con la que se busca facilitar las tareas de control, seguridad y limpieza.

La diferencia de planteamientos vuelve a situar a Vigo y al área coruñesa en extremos opuestos respecto a la noche de San Juan.