Hace 50 años | Marisa López Pérez era elegida Meiga Mayor de las fiestas de San Juan

Marisa López "meiga mayor" Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años un incendio declarado en Penamoa arrasaba varias chabolas. Además, hace 50 años, en 1976, Marisa López Pérez, de 16 años y futura estudiante de Medicina, era elegida Meiga Mayor de las fiestas de San Juan. En 1951, hace 75 años, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación apostaba por Ángel Torres como nuevo presidente, mientras que en 1926, hace cien años, el impulsor de la Grande Obra de Atocha daba una triunfal charla en Granada.

Portada de El Ideal Gallego 22 de junio de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Incendio en el poblado de Penamoa y los coruñeses planifican sus vacaciones

El poblado de Penamoa amaneció envuelto por el humo del incendio declarado el martes y que se reavivó de madrugada, dejando escenas de pánico y desesperación. Muchos de los chabolistas perdieron entre las llamas lo poco que poseían.

Por otra parte, el verano ya llegó y con él la planificación de las vacaciones. Los coruñeses se acercan a las agencias de viajes a hacer sus reservas en el lugar elegido para descansar y desconectar de la rutina diaria. Las Islas Canarias y las costas andaluzas y del Levante se sitúan en primer lugar en el ránking de preferencias. Una característica de esta temporada es el “boom” de los cruceros por el Mediterráneo, que rondan las 130.000 pesetas por persona.

Portada de El Ideal Gallego del 22 de junio de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Marisa López Pérez es la Meiga Mayor de las Hogueras de San Juan

Marisa López Pérez es la nueva Meiga Mayor. Tiene 16 años y estudiará Medicina en cuanto acabe COU. Ser Meiga Mayor es para ella una ilusión y un servicio a la vieja y entrañable tradición de las Hogueras de San Juan. Ella, morena y guapa, con dieciséis años prometedores e inteligentes, ha venido a contar un poco su vida, que comenzó en Villafranca del Bierzo, provincia de León. Estudia solfeo, guitarra y piano y en cuanto pueda comenzará Medicina, en la que le gustaría hacer la especialidad de Psiquiatría. Preguntada sobre qué le pareció ser elegida Meiga Mayor dice: “Me hizo ilusión, es conservar una tradición y edicarme durante todo el año a algo que me gusta y que puede servir para alegrar la ciudad con unas fiestas populares”.

Portada de El Ideal Gallego del 22 de junio de 1951 Archivo El Ideal Gallego

La Cámara de Comercio elige a Ángel Torres de la Riva como presidente

En reciente sesión plenaria celebrada en la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación ha sido elegido presidente Ángel Torres de la Riva, joven y dinámico coruñés de quien se espera una gran labor en beneficio de los intereses comerciales, industriales y marítimos de La Coruña.

Por otra parte, se van ultimando los detalles del próximo Teresa Herrera y se ha sabido el árbitro designado para dirigir esta internacional contienda futbolística, en la que se enfrentarán el Young Boys y el Barcelona. Será el colegiado internacional francés Lous Fauquemberghe quien actuará de árbitro en el próximo partido, que como los anteriores será el máximo acontecimiento futbolístico de la temporada en Riazor, ya que ambos equipos poseen excelentes conjuntos.

Portada de El Ideal Gallego del 22 de junio de 1926 Archivo El Ideal Gallego

El alma de la Grande Obra de Atocha triunfa con su charla en Granada

Ha sido mucho el interés que despertó en Granada la Grande Obra de Atocha y el triunfo conseguido por el abnegado y virtuosísimo don Baltasar, alma de la misma, el Manjón coruñés. No fueron vanas las esperanzas que se habían puesto en el celoso Magistral de La Coruña para rogarle que diera una conferencia explicando la génesis y principios fundamentales de la Grande Obra de Atocha. Durante hora y cuarto el señor Pardal tuvo suspenso de su cálida palabra al selecto auditorio que a pesar de los solemnes actos que en otros lugares a la vez se celebraban, acudió a la Colegiata a escuchar su magnífica lección. El fin de la Obra de Atocha, que no es otro sino la formación de la mujer cristiana sin mezclas de ningún género, para que ellas vean el corazón de los hogares eucarísticos.