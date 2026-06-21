El sueño de Ignacio Rivera para Estrella Galicia: “Queremos volver a doblar”

El presidente de Hijos de Rivera, Ignacio Rivera, durante la presentación de resultados Quintana

Hay una idea que el presidente de Corporación Hijos de Rivera (matriz de Estrella Galicia), Ignacio Rivera, repitió con insistencia el pasado viernes durante el acto de inauguración oficial de la nueva sede corporativa de la compañía. Se trata de “doblar” la facturación.

Lo hizo durante un discurso en el que realizó un amplio repaso a la trayectoria de la empresa desde la década de 1990, período en el que pasó de facturar 30 a casi 1.000 millones de euros. “Hemos estado picando piedra unos cuantos años. Esas primeras épocas de la cuarta generación —de la familia—, cuando llegamos, entramos con mucha hambre. Fue una época muy bonita, entre los 90 y los 2000. Facturábamos 30 millones de euros y solo vendíamos en el norte de Galicia”, aseguró.

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Así, prosiguió su intervención, en la que destacó el hecho de que la compañía ha logrado “doblar” la facturación. De hecho, como ya ha expuesto en otras ocasiones, repitió que se marca el objetivo de duplicar las ventas de nuevo.

“Ahora volvemos a decir, ya hemos doblado cinco veces, queremos volver a doblar de aquí a cinco años. La ambición es de doblar”, aseguró Ignacio Rivera. Eso sí, destacó que Estrella Galicia “siempre” ha sido “una compañía familiar” con un “sentimiento de origen”. “Amamos nuestra ciudad y somos koruños”, aseguró. Además, el presidente de la empresa indicó que es necesario afrontar el futuro “con humildad”, como hasta el momento. “Siempre hemos tenido hambre, nos queda muchísimo por pelear”, afirmó Rivera.

Evolución

Hijos de Rivera ha consolidado en los últimos seis años una trayectoria de crecimiento tras el bache de la pandemia del coronavirus. Tras el cierre oficial del ejercicio 2025, la compañía con sede en A Coruña ha alcanzado una facturación histórica de 945 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 77,5% en comparación con las cifras previas a la pandemia.

En 2019, la corporación cerró con 532,3 millones de euros de facturación, una cifra que se vio truncada abruptamente en 2020 debido al estallido del Covid. Con la hostelería —su principal canal de ventas, tal y como reconoció el pasado viernes el propio Ignacio Rivera— totalmente paralizada por los confinamientos, los ingresos cayeron un 10% hasta los 479,1 millones de euros.

En 2021, el grupo protagonizó una recuperación del 27,4%, pulverizando su techo histórico al facturar 610,4 millones de euros.

A partir de ese momento, la escalada continuó, sorteando incluso la crisis de costes de las materias primas, la energía y el vidrio. En 2022 la cifra de negocio saltó hasta los 724 millones de euros, y en 2023 se situó en 828,8 millones de euros, un crecimiento impulsado por su estrategia de internacionalización. Hijos de Rivera facturó 886,3 millones de euros en 2024.

El reciente cierre de 2025, con esos 945 millones de euros (un 6,7% más que el año anterior), coincide con la puesta en marcha de su nueva y vanguardista planta en Morás (Arteixo), una infraestructura clave que permitirá al grupo gallego superar el histórico listón de los 1.000 millones de euros en el corto plazo y seguir llevando su cerveza por el mundo.

Salto

La facturación de 2025 se quedó en 945 millones de euros, muy cerca de la cifra de 1.000 millones que también “sueña” alcanzar Rivera, tal y como aseguró durante la presentación de los resultados. Además, afirmó que la empresa tiene como objetivo continuar con su plan de “internacionalización”, con el ojo puesto especialmente en Europa y América.

“Tenemos hambre y vamos a seguir dando guerra. Queremos crecer con sentidiño, crecer diferenciando nuestros productos y que generen ilusión”, afirmó.