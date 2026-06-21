Imagen de la pintada a las puertas del Lieu Patricia G. Fraga

Pocas expresiones más contundentes existen para expresar una derrota que el clásico que te pinten la cara. Puede emplearse tanto para una goleada en contra en un partido de fútbol como para dejar a alguien en ridículo. Sin embargo, a pesar de que a uno de sus seis locales le pintaron la fachada, Marialis Bracamonte ha querido salir públicamente a devolver el golpe a quienes pensaron que pintarrajear una casa ajena podría ser divertido. No es la primera, y asume que tampoco será la última vez, en la que la empresaria alce la voz contra el vandalismo. Esta vez le tocó a Lieu situado en la avenida de Arteixo, aunque anteriormente, y hasta con cierta frecuencia, le ha tocado a varios de los Takontento. "La gente no tiene oficio conocido y, si contásemos todo lo que nos está pasando, muchos ya no nos creerían", dice la empresaria.

La reina de las tartas de queso en A Coruña abre un nuevo local en Cuatro Caminos Más información

La gamberrada en cuestión consistió en pintar la letra de una canción en una columna. En concreto la de 'Chika Hippie' de Tobika ("No, ella es fan del piti, porro con tabaco"), por lo que el cerco sobre el culpable parece reducir notablemente el rango de edad. Eso, unido a las sospechas de Bracamonte, empieza a dibujar un retrato robot. "Por esta zona vienen una barbaridad de críos, se quedan fumando fuera y, mientras lo hace, tienen tiempo de hacer otras cosas. Son puros jovencitos", advierte la víctima, que ahora se lo toma hasta con cierto humor. Incluso, algunos le han cogido el gusto. "Una señora que vino por aquí me dijo que debería enmarcar la pintada, porque si denuncio se van a burlar de mí", expone. No obstante, la idea de la propiedad pasa más bien por recuperar la fachada original. "Voy a volver a pintar la fachada entera, lo que me costará entre 1.200 y 1.500 euros", estima.

Incidentes

Marialis Bracamonte tiene anécdotas para extenderse largo y tendido, aunque ha decidido no tener miedo alguno y no callarse. "Llegué hace cinco años a A Coruña y todo ha cambiado para peor", reconoce. "Empecé trabajando en un restaurante en el centro y podía caminar todo el trayecto hasta mi casa. Ahora, en zonas como la ronda de Outeiro, no me atrevo a hacerlo", dice la venezolana afincada en España. "Tengo seis locales, cinco de ellos abiertos, y en todos ha pasado algo. Incluso una vez me pasó un loco estallando huevos contra todos los locales; las cosas se están saliendo de madre", dice.

La ola de robos de A Coruña se extiende a Cuatro Caminos Más información

Quizás, lo más doloroso, según indica, fue un atraco en el Takontento de Cuatro Caminos, el mismo día de Nochebuena. A pesar de todo, cada propuesta que la he hecho a la ciudadanía ha obtenido el respaldo en forma de críticas positivas y público fiel. Ahora, en Lieu el próximo paso será la organización de un tardeo en el que saber reírse también de uno mismo. "Le pedirá a los músicos que toquen esa canción de la pintada, que ni la conozco", finaliza.