La parcela más previsora de San Juan sorprende a los bañistas del Orzán

Parcela en el Orzán El Ideal Gallego

A menos de dos días para la noche más mágica de A Coruña, quienes acudieron a la playa del Orzán para disfrutar de un día marcado por la alerta por calor se encontraron con el primer espacio delimitado para San Juan. La 'parcela' más madrugadora no es otra que la reservada por el Gobierno local para la entrega de leña.

El suministro de madera comenzará con la descarga de los seis camiones movilidades a partir de la madrugada del día 23. Entre las 19.00 y las 23.00 horas, anunció el Ayuntamiento, se repartirán 120 toneladas de leña para las hogueras en los catorce puntos de reparto dispuestos en el entorno de los arenales: seis en Riazor, seis en el Orzán, uno en San Amaro y uno en Oza.

Un equipo de 43 efectivos se encargarán de completar el reparto. Como todos los años, habrá restricciones de zonas en las que se podrá hacer hogueras, que incluyen la prohibición en puntos cercanos a colectores, vehículos y otros elementos. Tampoco estará permitido el uso de combustibles líquidos ni de acelerantes para prender fuego. Está prohibido quemar plásticos, cauchos, ruedas, colchones, madera lacada, goma espuma y otros objetos que puedan producir gases tóxicos.

Además, no se permitirá el acceso a las playas con muebles, con objetos voluminosos ni con madera que lleve puntas o clavos.