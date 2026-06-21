Instalarse en plena ‘milla de oro’ de A Coruña alcanza los 9.000 euros al mes

El número 15 de Juana de Vega, antiguo local de Hedonai German Barreiros

Montar un negocio en Juana de Vega, “plena milla de oro de A Coruña”, alcanza un precio de alquiler de 9.000 euros al mes. Según un anuncio publicado este viernes en la plataforma inmobiliaria Idealista, el número 15 de esta calle, “una de las más representativas y demandadas” de la urbe, se convierte en el más exclusivo de la zona.

Este bajo, de 334 metros cuadrados, estaba ocupado hasta ahora por Hedonai, centro dedicado a la medicina estética y depilación láser. El anuncio destaca “su amplitud, excelente aprovechamiento del espacio y una fachada de gran visibilidad en una de las zonas con mayor actividad económica de A Coruña”.

Este local no solo es el más exclusivo de la zona de la plaza de Lugo, sino también el segundo más caro de la ciudad. Pese a existir anuncios con alquileres más altos que este, todos se corresponden a naves, locales de más de 3.000 metros cuadrados u oficinas ubicadas en edificios enteros. Solo dos locales con menos de 350 metros cuadrados alcanzan cifras tan altas: el del antiguo Hedonai y otro en Juan Flórez, de 180 metros cuadrados, cuyo arrendamiento asciende hasta los 13.500 euros mensuales.

Distrito Picasso

La mitad de los bajos comerciales más exclusivos se encuentran en la zona Distrito Picasso, o lo que es lo mismo, desde Juana de Vega hasta Juan Flórez y desde la plaza de Pontevedra hasta el final de Juan Flórez.

Después de los 9.000 euros del local de Juana de Vega, el alquiler más caro en lo que a un local al uso se refiere es el de la Estrecha de San Andrés, donde antes se localizaba la zapatería Campos. Su arrendamiento cuesta 6.000 euros al mes. Por 200 menos, en plena plaza de Ourense, un local de 327 metros cuadrados asciende a los 5.800 euros y, a partir de ahí, los siguientes locales más caros son en el entorno de la plaza de Lugo o Juan Flórez.

Por 5.500 euros mensuales, un bajo en la calle Betanzos de 72 metros cuadrados, se promociona con el ‘gancho’ de Inditex: “Ubicado estratégicamente frente a Pull & Bear y Oysho, este inmueble garantiza un flujo constante de público premium y una visibilidad inigualable”.

Ya en Juan Flórez se alquila el antiguo bajo de El Pulpo, de 290 metros cuadrados, por 5.500 euros mensuales. La lista desciende a los 5.000 euros con el arrendamiento en la plaza de Pontevedra de un bajo –antiguo bar– de 199 metros cuadrados. El edificio data del año 1901 y el local dispone de licencia de hostelería, a revisar.

Los dos últimos puestos de los inmuebles más exclusivos de A Coruña se distribuyen diferentes zonas de la ciudad. Por 5.000 euros, el local propiedad de Town –el conglomerado de restaurantes asiáticos en la ciudad– en Cuatro Caminos, correspondiente al antiguo restaurante Cambalache. Por último, un bar-restaurante de 250 metros cuadrados en la plaza de Vigo, por un precio de 4.500 euros al mes.