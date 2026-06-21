FP Liceo La Paz: más de 40 años formando profesionales preparados para el futuro

Un alumno de Animación 3D del Liceo La Paz

La Formación Profesional se ha consolidado como una de las vías educativas con mayor empleabilidad y conexión con las necesidades reales de las empresas. En FP Liceo La Paz, esta realidad lleva más de cuatro décadas convirtiéndose en oportunidades para miles de estudiantes que han encontrado en sus aulas el impulso necesario para construir una carrera profesional sólida.

FP Liceo La Paz se ha convertido en un referente educativo gracias a un modelo que combina excelencia académica, innovación tecnológica, cercanía humana y una estrecha relación con el tejido empresarial. El resultado es contundente: el 90% del alumnado encuentra una salida profesional al finalizar sus estudios, porque una parte de los titulados opta por continuar su formación mediante estudios superiores.

Mucho más que formación: acompañamiento y experiencia

Uno de los principales valores diferenciales de FP Liceo La Paz es su equipo docente. Profesionales con una amplia trayectoria en sus respectivos sectores que trasladan al aula conocimientos actualizados, experiencias reales y una visión práctica del mercado laboral.

Pero más allá de la preparación técnica, el centro destaca por el acompañamiento personalizado al alumnado. Cada estudiante recibe orientación durante su proceso formativo para potenciar sus fortalezas, desarrollar competencias profesionales y prepararse para afrontar con éxito su incorporación al mundo laboral.

Esta combinación de experiencia, innovación y atención cercana explica unos resultados que se mantienen año tras año: titulados altamente valorados por las empresas y preparados para responder a las demandas de sectores en constante crecimiento.

Farmacia y Parafarmacia: vocación de servicio y atención a las personas

El ciclo de Farmacia y Parafarmacia está especialmente dirigido a personas apasionadas por el ámbito sanitario, el cuidado de la salud y la atención al público. Durante su formación, los estudiantes adquieren conocimientos sobre dispensación de productos farmacéuticos, parafarmacia, promoción de la salud, atención al paciente y gestión de establecimientos farmacéuticos. Las salidas profesionales incluyen: Técnico/a en farmacia, auxiliar de farmacia, técnico/a de almacén de medicamentos, personal de establecimientos de parafarmacia, o asistente en laboratorios y centros sanitarios.

Se trata de un sector con una demanda constante de profesionales cualificados y con una clara vocación de servicio.

Animación 3D: creatividad al servicio de la tecnología

Para quienes disfrutan creando mundos, personajes, efectos visuales o contenidos digitales, el ciclo de Animación 3D es una oportunidad para convertir su pasión en una profesión. El alumnado aprende modelado, texturizado, animación, diseño de escenarios, producción audiovisual y desarrollo de contenidos digitales para distintos sectores. Al terminar, podrán desarrollar su carrera como animadores 3D, modeladores digitales, diseñadores de videojuegos, técnicos de efectos visuales, especialistas en producción audiovisual o creadores de contenidos digitales.

La industria audiovisual, el entretenimiento digital y los videojuegos continúan creciendo y demandando perfiles altamente especializados.

Comercio Internacional: conectar empresas con el mundo

El ciclo de Comercio Internacional está pensado para estudiantes interesados en los negocios, la economía global, la logística y las relaciones comerciales entre países. La formación permite adquirir competencias en comercio exterior, transporte internacional, gestión aduanera, marketing internacional y negociación empresarial. Las oportunidades laborales incluyen: técnico/a de comercio internacional, responsable de importación y exportación, gestor/a de operaciones logísticas, técnico/a de marketing internacional, administrativo/a de comercio exterior o asistente de departamentos internacionales.

En un mercado cada vez más globalizado, las empresas necesitan profesionales capaces de gestionar operaciones más allá de las fronteras

.Informática: una formación con empleo garantizado

La tecnología está presente en todos los sectores productivos y la demanda de profesionales informáticos continúa creciendo. Por ello, ofrecen un itinerario formativo completo en el ámbito tecnológico a través de los ciclos de Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR), Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR), Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) y Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM).

Estos estudios están especialmente indicados para personas apasionadas por la tecnología, la programación, las redes, la ciberseguridad o el desarrollo de soluciones digitales. Dependiendo de la especialidad elegida, los titulados pueden desempeñar funciones relacionadas con el soporte técnico, la administración de sistemas y redes, la gestión de infraestructuras tecnológicas, el desarrollo de aplicaciones web y móviles o la creación de software para empresas. Se trata de algunos de los perfiles más buscados actualmente por el mercado laboral, con oportunidades profesionales en prácticamente cualquier sector.

Cursos de Especialización

La oferta tecnológica se completa con dos cursos de especialización de gran proyección profesional: Inteligencia Artificial y Big Data y Ciberseguridad en Entornos de las Tecnologías de la Información, dirigidos a titulados superiores que desean profundizar en algunas de las áreas con mayor crecimiento y demanda de talento en la actualidad.

Formación que abre puertas

La alta empleabilidad de estos ciclos no es casualidad. Detrás de cada titulado hay una metodología práctica, un profesorado comprometido y una estrecha colaboración con empresas que permite al alumnado conocer desde dentro la realidad profesional de su sector.

En FP Liceo La Paz, la formación no se limita a obtener un título. El objetivo es que cada estudiante descubra su potencial, adquiera las competencias que demanda el mercado y construya un proyecto profesional con futuro.

Más de 40 años después de iniciar este camino, el compromiso sigue siendo el mismo: formar personas, impulsar vocaciones y facilitar el acceso a un empleo de calidad. Una misión que se refleja en un dato que habla por sí solo: la alta inserción laboral de sus titulados al finalizar sus estudios, una garantía de confianza para quienes buscan una formación conectada con las oportunidades reales del mercado laboral.