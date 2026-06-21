Estas son las fiestas de San Juan en los barrios de A Coruña
Las fiestas de San Xoán cobran cada día más fuerza en A Coruña, con el buen clima y el comienzo del verano. La noche del 23 de junio trae un sinfín de oportunidades para los habitantes de la urbe coruñesa. Una de ellas es la que ofrece el Invernadero de Zalaeta, que a partir de las 19.00 horas, estará presentando a Hugo Mosquera y Los Clandestinos.
Lo propio harán en el Invernadero de Elviña, en Bugallal Marchesi 18, donde amenizarán la sardinada y el churrasco con música ambiente y Ángel Montoya.
Por su parte, el barrio de Las Flores festejará en la plaza central, a partir de las 20.00 horas con Alari, Los Alcántaras e Isko dos Santos. Y a las 00.00 será el encendido de la hoguera.
En la plaza José Sellier o plaza La Urbana, entre San Andrés y el Orzán, habrá Festarrachada desde las 19.00 horas, con sesión DJ's: Kástor, Gorllitox y La Kristopher.
En el mercado de Monte Alto también celebrarán la noche más mágica del año, ya desde las 13.00 horas, con música a cargo del DJ Lemarc.