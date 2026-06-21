El Máster de Comunicación Deportiva clausura su décima edición con la entrega de títulos

Alumnos y profesores del Máster de Comunicación Deortiva Cedida

El pasado jueves 18 de junio tuvo lugar el acto de clausura de la décima edición del Máster de Comunicación Deportiva, una cita que sirvió para hacer entrega de los títulos a los alumnos que completaron con éxito esta formación especializada.

Durante el acto se destacó el excelente nivel alcanzado por los estudiantes y su rápida incorporación al mercado laboral. De hecho, la totalidad de los alumnos de esta edición ya se encuentran desempeñando, de una forma u otra, labores relacionadas con el periodismo deportivo, confirmando el prestigio y la consolidación de este programa formativo.

Asimismo, desde la dirección del Máster se anunció que ya está en marcha la preparación del curso correspondiente al próximo año académico. Las personas interesadas en recibir información pueden dirigirse al correo electrónico mastercomunicaciondeportivamcd@gmail.com.

En la fotografía del acto aparecen la directora del Máster, Vanessa Lorenzo; el primer coordinador del programa, José Gerardo Fernández; y el director de la ERLAC, Jesús Vázquez Forno, acompañados por los alumnos Alba, Rubén, Adrián, Diego, Teo, Jorge, Juan, Álvaro y Jacobo.

Cabe destacar que Jacobo realiza actualmente sus prácticas del Máster en el diario DXT Campeón y fue el alumno que obtuvo la mejor calificación de esta décima edición.Con diez promociones ya finalizadas, el Máster de Comunicación Deportiva continúa consolidándose como una referencia en la formación de nuevos profesionales de la información deportiva.