Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El Máster de Comunicación Deportiva clausura su décima edición con la entrega de títulos

Redacción
21/06/2026 22:10
Clausura del Máster de Comunicación Deportiva
Alumnos y profesores del Máster de Comunicación Deortiva
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El pasado jueves 18 de junio tuvo lugar el acto de clausura de la décima edición del Máster de Comunicación Deportiva, una cita que sirvió para hacer entrega de los títulos a los alumnos que completaron con éxito esta formación especializada.

Durante el acto se destacó el excelente nivel alcanzado por los estudiantes y su rápida incorporación al mercado laboral. De hecho, la totalidad de los alumnos de esta edición ya se encuentran desempeñando, de una forma u otra, labores relacionadas con el periodismo deportivo, confirmando el prestigio y la consolidación de este programa formativo.

Asimismo, desde la dirección del Máster se anunció que ya está en marcha la preparación del curso correspondiente al próximo año académico. Las personas interesadas en recibir información pueden dirigirse al correo electrónico mastercomunicaciondeportivamcd@gmail.com.

En la fotografía del acto aparecen la directora del Máster, Vanessa Lorenzo; el primer coordinador del programa, José Gerardo Fernández; y el director de la ERLAC, Jesús Vázquez Forno, acompañados por los alumnos Alba, Rubén, Adrián, Diego, Teo, Jorge, Juan, Álvaro y Jacobo.

Cabe destacar que Jacobo realiza actualmente sus prácticas del Máster en el diario DXT Campeón y fue el alumno que obtuvo la mejor calificación de esta décima edición.Con diez promociones ya finalizadas, el Máster de Comunicación Deportiva continúa consolidándose como una referencia en la formación de nuevos profesionales de la información deportiva.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Una persona realiza operaciones en un cajero del Banco Sabadell

La banca se prepara para el impacto de la IA, que puede eliminar hasta 25.000 empleos
EFE
Clausura del Máster de Comunicación Deportiva

El Máster de Comunicación Deportiva clausura su décima edición con la entrega de títulos
Redacción
El Bellini Rooftop, ayer, durante el partido de España

Cómo consiguió A Coruña resistir al Son do Camiño
Guillermo Parga
Trump

Irán interrumpe negociaciones con EE.UU. tras amenazas de Trump
EFE