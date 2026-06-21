Cómo consiguió A Coruña resistir al Son do Camiño

El Bellini Rooftop, ayer, durante el partido de España German Barreiros

La celebración del Son do Camiño centró buena parte de la agenda festiva y cultural de Galicia. Un total de 126.000 personas pasaron por el Monte do Gozo, de las que buena parte eran coruñesas. Eso, unido al hecho de ser casi a final de mes, y de la proximidad de San Juan, provocó que las expectativas de los empresarios para el pasado fin de semana estuvieran por los suelos. Fueron días malos, sí. Pero no tanto. Los partidos del Mundial, además de las graduaciones de instituto, permitieron a muchos locales salvar los muebles.

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Lo definió Luis Diz como “el peor fin de semana de junio” tradicionalmente, y volvió a cumplirse ese pronóstico con matices. Según Emilio Ron, director de operaciones de The Clab, los más jóvenes tiraron del carro, aunque también quienes se sienten demasiado mayores para ir de festival. “Las graduaciones funcionaron muy bien, y también el segmento de público más adulto que el que va habitualmente al Son do Camiño”, sentencia.

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Esa misma diferenciación se hizo notar en los establecimientos de los que es socio Antonio Ruiz. “Donde más lo notamos es en La Calle, que es para un público más festivalero. En Piccadilly lo notamos menos y el balance es positivo”, reconoce el también responsable del Quai, en La Marina.

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Charli Pastoriza trabaja en el Tío Ovidio con una clientela transversal y muy inquieta culturalmente. “Se notó el Son do Camiño, y fue un fin de semana muy tranquilo”, explica el que también fuera responsable de Amoa y Brétema.

Quizás, el local que mejor resume la montaña rusa de sensaciones de los empresarios de la noche es el Bellini Rooftop, un espacio con tantos planes posibles como capacidad para reinventarse. Especializado desde el menú del día a la coctelería, pasando por tardeos o fiestas temáticas, la apuesta de la propiedad por el Mundial parece haber sido la mejor decisión posible. “Es cierto que el Son do Camiño nos quitó público, pero igualmente hubo mucho lío por las reservas de graduaciones y eventos”, indica la propiedad. Además, el domingo por la tarde la terraza se llenó de aficionados de la selección española.

Otro establecimiento al que ha cambiado la vida el Mundial es el Showroom, entre Torreiro y San Andrés. Al igual que Bellini Rooftop, apuesta por las pantallas de gran formato y el ambiente de primera copa con pinchos temáticos. “El viernes fue bueno, pero el sábado se notó que había menos gente en la ciudad”, reconoce. “Sin embargo, para el partido de España, el domingo, ya teníamos todo reservado”, prosigue.

El matrimonio el fútbol y la hostelería vive su momento más dulce en A Coruña, ya que desde el ascenso del Dépor, y las jornadas previas, los bares registraron cifras de afluencia y facturación récord. Lo mismo está sucediendo con la Copa del Mundo, en una celebración de multiculturalidad. Es el caso de la fiesta argentina que hoy tendrá lugar en La Mila, con motivo del duelo de la albiceleste. Serán seis horas de previa, desde la una de la tarde, con una más que segura prórroga en caso de triunfo de Messi y compañía. Se trata del primer partido de Argentina que se retransmite, ya que en el anterior duelo la Policía Local recordó a la propiedad que no podía poner el debut ante Argelia por rebasar la licencia de apertura del bar.