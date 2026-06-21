Hace 25 años | Un gran incendio arrasa Penamoa y cerca el asentamiento chabolista

Los bomberos en el poblado de Penamoa sofocando el incendio Andy Perez

Hace 25 años, en 2001, un gran incendio arrasaba Penamoa cerca del asentamiento chabolista. La densa humareda, que era visible desde toda la ciudad, obligaba también a desalojar numerosas chabolas. Los habitantes del asentamiento se quejaban de la tardanza de los bomberos, que ayudaron a apagar las llamas. Hace 75 años en 1951, la Junta directiva del R.C. Deportivo tomaba el acuerdo de conceder unos premios en metálico a los jugadores Carlos, Tino y Ponte.

Portada 21 junio 2001 Archivo El Ideal Gallego

Un gran incendio arrasa Penamoa y cerca el asentamiento chabolista

Un incendio quemó 5.000 metros cuadrados de monte bajo en Penamoa. El fuego se inició sobre las siete de la tarde y afectó a una amplia zona de monte bajo. El viento y el calor favorecieron que las llamas se extendiesen y alcanzasen el poblado. Afectaron a media docena de chabolas.

El fuego llegó por la parte de atrás de las viviendas y cuando los bomberos llegaron al lugar descubrieron que en algún caso las llamas habían quemado parte de las casas. En el caso de Purificación Barrull, una bombona de gas que tenía en su chabola explotó y las llamas alcanzaron al vehículo de su marido, aparcado junto a la vivienda.

Esta familia fue la que se llevó la peor parte, pero no la única. En otras chabolas ardieron los electrodomésticos, la ropa y otros enseres. El incendio se inició en la parte inferior del monte y arrasó con una gran área de arbustos hasta llegar al poblado, al que logró cercar por una de las zonas de acceso.

Los bomberos controlaron sin problemas el fuego en este lugar, aunque no lo tuvieron tan fácil en otros focos.

Portada 21 junio 1951 Archivo El ideal Gallego

Los jugadores Carlos, Tino y Ponte, premiados por el Deportivo

La Junta directiva del R.C. Deportivo de La Coruña tomó el acuerdo en su última reunión de conceder, al igual que otros años, unos premios en metálico a aquellos jugadores que en todo momento hubieran observado mejor comportamiento a los largo de la temporada. Después de algunas deliberaciones, se llegó a la conclusión de que había tres deportivistas en los que concurrían iguales méritos, por lo que se creyó oportuno designar a los tres como jugadores ejemplares. Estos son el defensa Ponte, el medio Carlos y el delantero Tino, que se repartirán la cantidad en metálico asignada para los citados premios.

Por otro lado, la atención de los aficionados al fútbol estuvo estos días concentrada en las contiendas internacionales que España ha mantenido con Bélgica y Suecia. Jugados ya estos encuentros, el interés de todos se dirige ahora al próximo “Teresa Herrera” que, como en años anteriores, reunirá en las gradas de Riazor a buena parte de la afición regional. El partido atraerá a La Coruña a miles de personas que quieren disfrutar del gran evento.