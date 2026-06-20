Rueda promete que reducirá la burocracia en Atención Primaria

El presidente de la Xunta participó en el Encuentro de Médicos de la provincia de A Coruña que se celebró en la sede del Rectorado de la ciudad herculina Quintana

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ensalzó la profunda vocación, el amor por el oficio y la capacidad de sacrificio de todos los profesionales de la medicina, a los que definió como el pilar fundamental sobre el que se sustenta la excelencia del sistema público de salud de la comunidad: “Hay muchos retos encima de la mesa, pero tenemos razones para estar profundamente orgullosos gracias a vuestro trabajo”, resaltó el presidente. Así lo destacó durante el décimo octavo Encuentro de Médicos de la provincia de A Coruña, organizado por el Colexio Oficial de Médicos da Coruña, en el que también participó el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño. Allí, el jefe del Ejecutivo autonómico hizo especial hincapié en que ninguna infraestructura moderna ni ninguna tecnología de última generación pueden llegar a sustituir el componente más valioso del sistema: el conocimiento, la experiencia y la calidad humana de cada facultativo.

Por este motivo, reiteró el firme compromiso de la administración autonómica con ofrecerles a estos profesionales las mejores condiciones posibles para el desarrollo de su trabajo. En este sentido, Rueda explicó que la hoja de ruta de la Xunta no solo pasa por seguir incrementando el personal sanitario (Galicia cuenta actualmente con la “mayor cifra de profesionales de su historia”, alrededor de 48.700) o por “hacer un esfuerzo sin precedentes en la formación” de especialistas, sino también por dar solución a uno de los mayores desgastes que sufren los profesionales, como es la carga burocrática. “Todos los médicos reclamáis, como es natural, más tiempo para hacer lo que tenéis que hacer, que es atender a los pacientes”, afirmó.

A este respecto, puso en valor las medidas ya iniciadas con la creación de unidades de apoyo administrativo específicas destinadas a liberar a los facultativos de atención primaria de tareas de gestión y recordó que en pocas semanas se presentará una reforma integral de este nivel asistencial con la finalidad de devolverle tiempo al médico para que pueda centrarse en sus pacientes.

Esfuerzo diario

Asimismo, el presidente puso de relieve que este esfuerzo diario y sostenido permite situar a Galicia en la vanguardia sanitaria, amparada por el mayor presupuesto de su historia destinado a la salud pública, que supera los 5.600 millones de euros.

Gracias a esta inversión, la comunidad se consolida como pionera en hitos como la implantación de la historia clínica electrónica, el desarrollo del calendario de vacunación más completo del mundo, el proyecto estratégico Xenoma Galicia o la próxima puesta en marcha del primer Centro de Protonterapia autonómico, “algo que también es motivo de orgullo”.

Estatuto Marco

El titular de la Xunta no quiso pasar por alto las dificultades estructurales que afectan al conjunto del Estado, apuntando de forma directa al conflicto generado en torno al Estatuto Marco. “Galicia fue la primera comunidad autónoma cuyos representantes políticos manifestaron que esta era una reivindicación justa. Y, conforme pasa el tiempo, no solo comprobamos que es justa sino también urgente”, apuntó Rueda.

Tras reclamar de forma firme al Ministerio de Sanidad que recupere las vías de diálogo con el colectivo médico para alcanzar una solución de consenso, garantizó que Galicia mantendrá una postura de colaboración leal, pero sin dejar de defender los derechos y las demandas de sus profesionales a la hora de solicitar un marco regulatorio propio y una mesa de negociación que resulte vinculante: “Para acertar es imprescindible tener interlocutores enfrente que transmitan lo que piensan sus representados y que sean después capaces de explicar las cosas que se acuerdan, y que esos acuerdos sean respetados”, resaltó el presidente.

Víctimas de tráfico

Por su parte, el conselleiro de Sanidade antes de participar en el acto en A Coruña suscribió un convenio a través del cual se renueva por otros cuatro años más su colaboración con la Fundación Víctimas de Tráfico, entidad que tiene por fin prestar asesoramiento técnico y legal, asistencia e intervención de apoyo emocional presencial en el ámbito hospitalario a los accidentados de tráfico y a sus familias.

Caamaño e Inocencio Gutiérrez en representación de la mencionada fundación, firmaron el correspondiente convenio de colaboración. En el acto de firma estuvo presente el gerente del Servizo Galego de Saúde, Luis León.