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Video ganadores VII Día K-POP en Plaza de Lugo, sábado 20 de junio
A Coruña

La cultura coreana pone a bailar a la plaza de Lugo con el VII Día K-Pop 

Redacción
20/06/2026 15:09

Este sábado 20 de junio se celebró, en la plaza de Lugo de A Coruña, el VII Día K-Pop organizado por Fnac y Kimchimochi para acercar la cultura coreana y el k-pop a España.

El concurso-exhibición de baile llenó la plaza y deleitó al público con las actuaciones de los jóvenes seguidores de este género musical nacido en Corea del Sur,  inscritos desde el mes de mayo para el evento.

En total, fueron 18 las actuaciones presentadas este sábado, con jóvenes entre los 12 y los 25 años de edad.  

Video ganadores VII Día K-POP en Plaza de Lugo, sábado 20 de junio

En la categoría individual, Adri se hizo con el primer premio gracias a su actuación. Mientras que IURA se alzó con el galardón en la categoría de grupo.

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Uno de los momentos más esperados de la mañana fue el Random Play Dance que se guardó para el cierre del evento. También llamado K-pop Random Dance, se trata de un desafío de baile grupal en el cual los participantes deben salir espontáneamente al área central y bailar la coreografía original de la canción que suene.

El VII Día K-Pop se celebró el pasado 06 de junio en Espacio Vigo Exporta del C.C. Vialia, en la ciudad de Vigo

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