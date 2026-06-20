La Agrupación Folklórica Aturuxo recibe la Medalla de Oro Marcial del Adalid

Entrega de la Medalla de Oro Marcial del Adalid German Barreiros

La iglesia de las Capuchinas acogió este sábado la sesión de entrega de la Medalla de Oro Marcial del Adalid, de la Real Academia Galega de Belas Artes, a la Agrupación Folkórica Aturuxo. El acto contó con la intervención de los académicos Alejo Amoedo Portela, quien leyó la laudatio, y Manuel Quintana Martelo, presidente de la institución, así como de la presidenta de la agrupación folklórica, Isabel García Quintela.

Aturuxo fue fundada en 1955 y está muy vinculada a la Real Academia de Belas Artes, ya que su primera junta directiva estaba compuesta, entre otros, por tres académicos. La agrupación nació con la intención de unir tradición e innovación escénica, influyendo en proyectos como el Ballet Gallego. Se presentó hace setenta años en el Teatro Colón con ‘Roseira de Costumes’, destacando por su apuesta teatral más allá de un simple coro. Desde entonces, dedica su labor a difundir el folklore gallego.

El acto concluyó con la interpretación por parte de la agrupación del ‘Himno do antigo Reino de Galiza’, de ‘Mazurca dos Areeiras’ y de la ‘Polca do Biliadoiro’.