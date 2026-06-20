Hace 25 años | Seis hospitalizados por un escape de cloro en la piscina de A Sardiñeira

Piscina de A Sardiñeira, afectada en 2001 por un escape de cloro Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001, una fuga de cloro obligaba a evacuar la piscina de A Sardiñeira y dejaba seis personas intoxicadas. Además, hace 50, en 1976, al Deportivo le cambiaban en el último momento un partido, lo que les permitiría a los rivales la revancha. Hace 75 años, en 1951, fallecía por un golpe en el campo de fútbol el portero del Deportivo Ciudad, mientras que hace 100 años, en 1926, Lubre estrenaba imágenes y palio para celebrar las fiestas de San Juan.

Hace 25 años | Seis intoxicados y 70 evacuados por un escape en la piscina de A Sardiñeira

Un escape obligó a evacuar a unas 70 personas que se encontraban en la piscina de A Sardiñeira. La fuga, provocada por la rotura de una garrafa, afectó a tres niños y a tres adultos, que fueron trasladados al hospital Materno Infantil y al Juan Canalejo, respectivamente, al presentar un cuadro clínico de intoxicación. Durante cerca de tres horas las instalaciones deportivas permanecieron cerradas mientras los responsables de la piscina resolvían el problema que provocó la fuga y los efectivos del 061 mantenían en observación a los usuarios.

Por otra parte, la llegada del verano elevó la temperatura de A Coruña a casi 30 grados. Las playas de la ciudad y el área metropolitana registraron un lleno, lo que provocó atascos de tráfico.

Portada de El Ideal Gallego del 20 de junio de 2001

Hace 50 años | Cambio de planes para el Dépor en su estancia en Venezuela

Jugará su último partido en Caracas el Deportivo, pues hubo cambio de planes de última hora de la organización de la jira a Venezuela, que, como se sabe, llevó a cabo el Deportivo Galicia, de la capital venezolana. Estos cambios, publicaba El Ideal Gallego, se centran precisamente en el último encuentro de la jira, que en principio estaba previsto que fuera contra el San Cristóbal. Sin embargo, surgieron ciertos inconvenientes y finalmente se decidió que el rival sea de nuevo el Deportivo Italia, contra el que había jugado el Deportivo ocho días atrás, dentro de la disputa del Torneo Internacional de Caracas, y que terminó con empate sin goles, lo que valió a los deportivistas adjudicarse el gran torneo en litigio en América.

Portada del 20 de junio de 1976

Hace 75 años | Fallece el portero del Deportivo Ciudad durante un partido contra el Orzán

Durante la celebración del partido Deportivo Ciudad - Orzán correspondiente a la Competición Local de Fútbol Modesto, que se jugaba en La Granja, ocurrió un suceso que tuvo consecuencias funestas. El guardamenta del Deportivo Ciudad, Andrés Rodríguez Rodríguez, realizó una salida a los pies del extremo derecha contrario, con tan mala fortuna que recibió un golpe en el pecho. A requirimiento de su padre se dispuso el traslado a Orense, en donde vive el resto de su familia, y el infortunado jugador falleció antes de llegar a su ciudad natal.

Además, celebró sesión la Permanente municipal. Se dio cuenta de la imposición de multas a vendedoras de leche por carecer de carnet o por verter la leche cuando iba a recogérsele una muestra para análisis.

Portada de El Ideal Gallego del 20 de junio de 1951

Hace 100 años | Lubre estrena imágenes y palio para celebrar a San Juan Bautista

Los días 24, 25 y 27, y en el pintoresco pueblecito de Lubre, parroquia de Bergondo, se celebrarán solemnes y animadas fiestas en honor del patrono San Juan Bautista. Se estrenarán dos hermosas imágenes de San Juan y San Antonio y un valioso palio. En el presbiterio del templo lucirá una rica alfombra, todo donación de los piadosos y distinguidos esposos don Enrique Pascual y doña Concepción Souto.

Por otra parte, informan de la pesca de otro pez raro de grandes dimensiones en la ría del Pasaje. Lo vieron nadar por las inmediaciones de la rampa, situada cerca de la línea férrea, marineros vecinos de aquella barriada, que en un bote salieron en persecución del enorme pez al que consiguieron enganchar con un bichero.