El PP exige a Inés Rey que las principales playas sean accesibles para personas con discapacidad
El grupo asegura haber comprobado que no se han solucionado los problemas
El Grupo Popular exige a Inés Rey que las principales playas de la ciudad sean accesibles, ya que la Alcaldesa incumple la moción presentada por el PP en el Pleno de julio de 2025, y aprobada por unanimidad, sobre accesibilidad en las playas para que las personas con discapacidad puedan disfrutar de ellas como cualquier otro ciudadano.
La concejala Rosalía López, con una discapacidad, denunció estos problemas el año pasado, tras lo que llevó la moción al Pleno, pero no han hecho nada para solucionarlo: “Existe un incumprimento constante por parte deste goberno municipal do dito pola Lei sobre os Dereitos das persoas con Discapacidade e da súa inclusión social, en moitos eidos, pero neste caso concreto no que respecta a accesibilidade das principais praias da cidade”, señala.
En la playa de Riazor hay una pasarela que no llega hasta el agua, los baños y las duchas no están completamente adaptados, la rampa no tiene suelo antideslizante que evite caídas a personas con movilidad reducida ni barandilla que llegue hasta el final, no hay pérgolas ni zonas de sombra, ni tampoco sillas anfibias para disfrutar del baño –el año pasado había una pero estaba estropeada-: “Xa non solo estamos a falar dun dereito básico e legal, senon tamén dun factor de cohesión social, inclusión e mellora da imaxe turística da Coruña”.
“É fundamental garantir que todas as persoas, sen exclusión, poidan desfrutar con dignidade da contorna litoral da nosa cidade, algo que na actualidade resulta imposible”, afirma Rosalía, quien recuerda que “non so hai problemas nas praias, senon tamén nas rúas e beirarrúas, nos aparcamentos públicos, nos concertos para persoas con discapacidade auditiva o nos miles de edificios sen ascensor”.