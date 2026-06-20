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A Coruña

El Ayuntamiento ultima las tareas de desmontaje de la pasarela provisional entre estaciones sobre Alfonso Molina

En la noche del domingo al lunes se retirará el vano central de la estructura

Redacción
20/06/2026 14:07
Pasarela entre la estación de autobuses y la de tren
Pasarela entre la estación de autobuses y la de tren
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Este fin de semana, el Ayuntamiento completará el desmontaje de la pasarela provisional entre estaciones habilitada en estos primeros meses de año sobre Alfonso Molina, cuando se iniciaron las tareas para renovar de forma integral la pasarela original que conecta la calle Caballeros con la ronda de las Estaciones. 

La concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, informó este sábado sobre la próxima retirada del vano central de la pasarela provisional, actuación prevista en la noche del domingo 21 al lunes 22

Dada la complejidad de esta tarea, será preciso efectuar un corte de tráfico en horario nocturno en este sector de Alfonso Molina, pero se habilitarán desvíos para salir y volver a acceder a la avenida a través de los ramales próximos. 

Este paso se da en paralelo a los avances en los trabajos para concluir la rehabilitación de la antigua pasarela, sometida a un importante plan de mejoras ejecutado en taller en este primero semestre del año, con el objetivo de reponerla en su localización previa ya saneada y adaptada para reforzar la seguridad peatonal a lo largo de su recorrido.

Pasarela entre la estación de autobuses y la de tren

A Coruña abre este martes uno de los tramos de la pasarela de Alfonso Molina entre la estación de bus y la de tren

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La pasarela original se reabrió parcialmente a inicios de junio y, ahora, el Ayuntamiento intensifica los trabajos para, en las próximas semanas, habilitarla en su totalidad. 

Noemí Díaz explicó que la intervención para renovar la pasarela era una medida sensible al tratarse de un recorrido peatonal por donde pasan millares de personas a diario, que conecta la estación de bus y la intermodal, así como los barrios de Cuatro Caminos y Los Mallos en su conjunto. “Por la pasarela pasan millares de personas a diario. Era fundamental mantener ininterrumpido el tránsito a pie sobre la avenida. Es un aspecto que siempre tuvimos claro y por ello optamos por ejecutar esta actuación yendo fase a fase, de forma gradual: primero, habilitando la pasarela provisional para, posteriormente, poder trasladar la estructura original para renovarla. Ahora, estamos a punto de completar el proceso en su totalidad”, indicó la concejala.

La actuación que está ejecutando el Ayuntamiento supone una inversión de casi un millón de euros, que también permitirá mejorar la accesibilidad de la pasarela original con respecto a su configuración previa.

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