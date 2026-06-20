Cerca de 16.000 personas luchan por una de las plazas de docentes que se ofertan en Galicia 

Un grupo de personas presenta los exámenes de oposición en el IES Monelos, la mañana de este sábado German Barreiros

Desde muy temprano, cientos de personas se dieron cita, este sábado, en el IES Monelos de A Coruña para presentar los exámenes de oposición de educación.

En Galicia, son casi 16.000 personas las que participarán en estas oposiciones, en las que hay convocadas 1.601 plazas, de las cuales 1.388 son de nuevo ingreso. Las restantes plazas son de promoción interna, para los maestros que ya cuentan con plaza y desean incorporarse cuerpo de profesores de enseñanza Secundaria.

Esto supone movilizar en el día de hoy 154 tribunales, conformados por 2.156 personas entre titulares y suplentes, en 60 centros educativos de 15 localidades de las cuatro provincias gallegas.

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El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, acompañado por el director general de Centros y Recursos Humanos, Jesús Álvarez, visitó este sábado por la mañana las sedes de las oposiciones de educación en el Centro Integrado de FP Politécnico de Santiago y del Instituto Ramón Aller Ulloa, en Lalín. El representante de la Xunta transmitió a las personas opositoras sus mejores deseos para estas pruebas. "El trabajo es el que desarrollasteis con gran esfuerzo en los últimos meses, hoy es el día de demostrarlo para recoger los frutos", afirmó.

Novedades

Además, el conselleiro agradeció el trabajo de todas las personas "que están detrás de este gran dispositivo, que llevan meses trabajando para que el proceso se desarrolle con todas las garantías". Entre otras cuestiones, recordó que este año por primera vez se van a realizar controles aleatorios de dispositivos no permitidos para garantizar la igualdad de oportunidades.

Además, también como novedad este año, se acordó con los sindicatos CCOO, Anpe, UGT y CSIF eliminar el deber de que el personal interino y sustituto tenga que presentarse a las oposiciones para mantenerse en su posición consolidada en los listados, con el fin de aligerar la intendencia del proceso. Esto permite, además, mejorar la ratio de opositores por tribunal. Aun así, los interinos que lo desearon sí pudieron inscribirse y acudir a los exámenes.

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Siguientes pasos

Román Rodríguez puso en valor la agilidad de las oposiciones de educación. A este respeto, indicó que la previsión es tener finalizados los exámenes y con los resultados disponibles a partir del 19 de julio. A continuación, las personas que obtengan plaza deberán participar en el concurso de adjudicación de destinos provisionales, que se resolverá a principios del mes de agosto. "El objetivo es que los nuevos funcionarios se incorporen a los centros el 1 de septiembre", señaló el conselleiro.

El conselleiro reiteró que este proceso es una nueva muestra de la apuesta del Gobierno gallego por la estabilidad del empleo docente y la mejora del sistema. "No en vano, estas oposiciones elevan a 21.698 las plazas convocadas desde 2009 por la Xunta en el sistema educativo, un sistema que cuenta, además, con la menor interinidad docente del Estado, muy por debajo del promedio", dijo. "Aun así, convocamos el máximo número de plazas posibles, agotando la tasa de reposición marcada a nivel estatal, del 120%. Esto es, convocamos 120 plazas por cada 100 bajas", detalló.

Refuerzo de áreas claves

De las 1.601 plazas convocadas, en 42 especialidades, casi el 87%, un total de 1.388 plazas, son de nuevo ingreso y las 213 restantes son de promoción interna, para que maestros que ya cuentan con plaza se puedan incorporar al cuerpo de profesores de enseñanza Secundaria.

Por cuerpos, en el de maestro hay 476 plazas en ocho especialidades, y en el de profesores de enseñanza secundaria, 852 en 29 especialidades. Además, hay 60 plazas en cinco especialidades en el cuerpo de profesores especialistas en sectores singulares de la FP. Las 213 plazas de promoción interna abarcan 29 especialidades.

La convocatoria hace hincapié en el refuerzo de áreas clave como la atención a la diversidad, con un total de 136 plazas para maestros especialistas en Audición y Lenguaje y en Pedagogía Terapéutica, o el aprendizaje de las lenguas extranjeras, con un total de 229 plazas en inglés y 54 plazas en francés. Se convocaron también algunas especialidades en las que se estaba agotando los listados de relevos, como es Latín en Secundaria, con 35 plazas, o Soldadura en el cuerpo de profesores especialistas en sectores singulares de la FP, con 14 plazas.