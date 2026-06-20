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A Coruña

“Buena, barata y sabrosa”: la sardina calienta motores para San Juan en A Coruña

“Hay bastantes encargos, aunque de momento no es una locura”, comentan los placeros

Lara Fernández
Lara Fernández
20/06/2026 17:13
Sardinas en un puesto de la plaza de Lugo
Sardinas en un puesto de la plaza de Lugo
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A Coruña ya casi huele a San Juan y su protagonista gastronómica, la sardina, ya llena los puestos de los mercados municipales. Este sábado las plazas de abastos tuvieron “bastante” cantidad de este pescado azul, a una media de siete euros el kilo. “No es muy grande”, señalaban algunos placeros, pero es, desde luego, “buena y sabrosa; no hay queja”. Al coincidir San Juan en martes, “hay bastantes encargos, aunque de momento no es una locura”. Eso sí, ya que el lunes no habrá demasiados puestos de pescado abiertos, los coruñeses que quieran hacerse el martes con las sardinas y no hayan reservado, tendrán que atenerse al precio que alcancen en esa jornada.

“El martes esperamos tener más cantidad y al mejor precio. Si hay más sardina, será más barata”, señaló ayer el placero Víctor Conde, de la plaza de Lugo. La lonja lleva días recibieron gran cantidad de este pescado. Sin ir más lejos, el viernes llegaron 29 barcos con 92 toneladas de sardinas, cuyo precio osciló entre los 1,25 y 2,7 euros el kilo –impuestos no incluidos–. El tamaño captura fue “más bien tirando a pequeño”.

Para que hubiese cantidad y no se agotase el cupo a mediados de verano, la Consellería do Mar y las cofradías acordaron reducir hace días las descargas máximas de sardinas. Si hasta ahora se permitía la pesca de cien kilos por tripulante y otros cien por embarcación, ahora se redujo a ochenta kilos.

Con el estómago lleno, los ojos de los coruñeses estarán puestos en descubrir cómo será la falla de Riazor. El monumento efímero que se erige cada año en el arenal, y al que se prende fuego a las 00.00 horas del 24 de junio, estará este año protagonizado por histórico eclipse solar total del 12 de agosto, así como por las galerías de La Marina y por el Obelisco. Representantes de los principales equipos deportivos de la ciudad encenderán la falla con la alcaldesa, Inés Rey. 

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