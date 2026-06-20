Así ha evolucionado Santa Catalina desde 1883

Imagen comparativa de la calle Santa Catalina, en 1883 (I) y la actualidad El Ideal Gallego

Las obras del Cantón avanzan, y esta semana se ha reabierto en su totalidad a la circulación peatonal la calle Santa Catalina, por la que ya nunca más circularán los coches. Para conocer la evolución de esta vía, nada mejor que una comparativa histórica. Y se puede hacer porque en el reportaje fotográfico que hizo sobre la ciudad –el primero de la historia– Valentín Mendía hay una foto de la parte de esta calle más cercana a los Cantones y con una gran profundidad de campo que permite ver Entrejardines y, al fondo, el puerto. Mendía, natural de Logroño, vino a vivir a A Coruña como funcionario de Hacienda, pero no fue esta su única ocupación, pues llegó a montar un estudio fotográfico. Esta es la comparación entre el ayer y el hoy.

La casa de la izquierda. Dos casas se ven en la foto datada en 1883. Ninguna de ellas existe en la actualidad. A la izquierda, una con galerías a partir de la segunda planta, que nos recuerda dos particularidades: 1) Que no siempre estuvieron pintadas de blanco, pues son oscuras, seguramente verdes. 2) Que hubo un tiempo en que no se permitía construirlas en el primer piso, sino a partir del segundo. Según el artículo ‘La ciudad perdida’, de Julia Álvarez, incluido en el libro ‘Arquitectura desaparecida’ (COAG, 2004), esa casa desaparece junto con las tres contiguas para dar origen al edificio de la Fundación Barrié, inaugurado en 1995.

Las casas de la derecha. Se ven dos casas, ambas con galerías, solo que en una de ellas esta arquitectura típica coruñesa comienza en el segundo piso mientras en la otra lo hace en el cuarto. Estos inmuebles desaparecerán, junto a otros, y en ese solar se erigirá el primer rascacielos de España, el edificio del Banco Pastor, inaugurado en el año 1925.

Vista de los Cantones, Entrejardines y el puerto desde Santa Catalina (ca. 1883), fotografiada por Valentín Mendía Archivo El Ideal Gallego

Vista de calle SVista desde Santa Catalina, esta semana, tras la reciente remodelación Quintana

Los árboles: de los olmos a los plátanos. El ingeniero forestal Carlos Franco nos ayuda a identificar la especie dominante en la foto de Valentín Mendía. Se trata de olmos y chopos, bastante jóvenes. Los que se aprecian en la imagen tomada esta semana son plátanos a ambos lados de Entrejardines y algunas altas palmeras en la vertiente izquierda.

Piedra y arena en Santa Catalina, los Cantones y el Paseo de Coches. En la fotografía de 1883 se aprecia que la calle Santa Catalina tiene un pavimento de piedra en su totalidad, como ha quedado ahora tras la reciente reforma. En los Cantones del siglo XIX se mezcla la piedra con la tierra (hoy se combina la primera con el hormigón de la calzada), y se aprecia una farola de un modelo muy similar al que se colocó cuando el alcalde Francisco Vázquez reformó la zona a finales de los años 90, pero que han sido eliminadas en la actual remodelación por unas sin aires retro. La zona del Paseo de Coches (o Entrejardines) es claramente tierra; hoy día es pavimento.