A la espera de la ola de calor que entrará este domingo

Las tumbonas, en la playa de Riazor Cedida

A la espera de la ola de calor que entrará en España este domingo 21, las temperaturas ascenderán de forma generalizada en la península -con valores que podrían superar los 40 grados en algunos puntos del mapa-, Galicia seguirá, este sábado, bajo la influencia de las altas presiones centradas en las Islas Británicas, con ambiente húmedo debido a las nieblas costeras y a la presencia de aire frío en altura, según MeteoGalicia.

Puntualmente se esperan intervalos de nubes bajas matinales y vespertinas en la costa norte acompañadas de brumas y nieblas dispersas en zonas elevadas del interior de la mitad norte y en el litoral, e intervalos de altas y de evolución diurna, sin descartar algún chubasco o tormenta ocasional por la tarde en montañas orientales.

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Las temperaturas en ascenso general, el de las máximas más acusado en las Rías; y el viento flojo de componente norte que virará a noroeste con tenencia a arreciar en el interior, el noroeste en el litoral cantábrico y del norte con tendencia a arreciar en el litoral atlántico.

MeteoGalicia predice nieblas y nubes bajas en zonas del interior y en el litoral, que con el transcurso del día irán disipándose dejando los cielos muy abiertos con nubes de tipo alto. Además, por la tarde crecerán nubes de evolución en las zonas altas, con chubascos localmente tormentosos, y las temperaturas mínimas se mantendrán sin muchos cambios, mientras que las máximas irán en ligero ascenso en la mitad oeste.

Para A Coruña, se fija una mínima de 18 grados y una máxima de 24, según MeteoGalicia. La Aemet pronostica hasta 25 grados en la franja horaria de las 12.00 a las 18.00 horas.