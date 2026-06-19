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A Coruña

Scaloni y Mostovoi, ‘unidos’ en el desfile de camisetas futboleras de O Son do Camiño

Víctor Seoane
19/06/2026 18:43
Dos personas con las camisetas de Scaloni y Mostovoi
Dos personas con las camisetas de Scaloni y Mostovoi
Víctor Seoane
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Como ocurre desde unos años hasta aquí en todo festival que se precie, la primera jornada del festival O Son do Camiño, en el Monte do Gozo, se convirtió en un desfile de miles de camisetas futbolísticas. Las vimos de Francia (con el 10 de Zidane), de Argentina (con el 10 de Messi o el de Maradona), de Colombia (con el 10 de James), del Real Madrid, del Barcelona, del Zaragoza, del Compos de la etapa de Caneda... y, por supuesto, del Deportivo y del Celta de Vigo.

Entre estas últimas, hubo dos que sobresalieron sobre el resto, porque nos llevaron de vuelta a aquellos locos derbis de finales del siglo pasado y comienzo del actual. Juntitos en el Monte do Gozo, dos jóvenes con la blanquiazul del Dépor rotulada como 'Scaloni' y la tradicional del Celta con 'Mostovoi' a la espalda.

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Lo cierto es que, en lo referente al Dépor, no fue el modelo clásico, el de líneas blancas y azules, el que más se lució en las ‘gradas’ del Monte de Gozo. Triunfó la verde de Feiraco y también la roja de esta temporada, que está viviendo un renacer de ventas tras ser la que se usó el día del ascenso (y haber rebajado su precio).

Otra elástica que dio que hablar fue la que un fan que seguía en las primeras filas el concierto de Dani Martín quiso entregarle al cantante, conocido colchonero: una del Atlético de Madrid. Sin embargo, el artista se hizo el loco, nunca mejor dicho.

Todo este desfile de camisetas retro y contemporáneas lo vieron desde zona privilegiada jugadores como el deportivista Loureiro y el celtista Iago Aspas, y también el ex técnico blanquiazul Rubén de la Barrera.

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