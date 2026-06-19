Las obras de los Cantones ya recuperaron 10.000 metros cuadrados de superficie peatonal

Obras en el Cantón Pequeño Quintana

La obra en la sala de estar de los coruñeses avanza cada semana. Los miles de ojos que pasan por los Cantones analizan, diariamente, todo mínimo cambio que se encuentran a su paso. Esta semana le tocó el turno al pavimento de Santa Catalina y a la llegada de la madera a los bancos del Cantón Grande. Hace unos días, el elemento más comentado en el ‘corazón’ de A Coruña fue la bancada circular frente a la Fundación Barrié.

Pero lo que no se ve tan a simple vista, o, por lo menos, no es tan debatido, es el terreno ganado para el peatón, 10.000 metros cuadrados hasta la fecha. Esta superficie se refiere a aceras y zonas exclusivamente peatonales. Y solo contando el terreno creado a raíz de la obra, no el que ya estaba. Es el caso, por ejemplo, de la ampliación de aceras en la avenida de La Marina –a la altura de la Casa Paredes–, Alcalde Manuel Casás, el margen de acera más próximo al Colón o la plaza de la Aduana.

Otro ejemplo de superficie ganada se pudo ver a principios de esta semana, cuando comenzó a divisarse la nueva imagen en Santa Catalina, ya peatonalizada. Mientras prosiguen las obras de remodelación entre Sánchez Bregua y la plaza de Mina, en Santa Catalina concluyeron las tareas de renovación del pavimento en el sector sur, superficie que pasa a ser peatonal para, de esta forma, mantener un recorrido ininterrumpido a pie desde la plaza de Mina. Además, en esta calle se plantaron ya cinco nuevos árboles a lo largo de todo el tramo. La otra calle que será también peatonal es Entrejardines.

En lo relativo al mobiliario urbano, después de la instalación de las farolas, el Ayuntamiento está colocando ahora los bancos que estarán repartidos entre Cantón Grande y Pequeño. En la misma zona en la que se ubicó la bancada circular, pero más pegada al carril bici y a la estación de BiciCoruña, este martes los operarios trabajaban en la colocación de los bancos de madera que completarán la instalación de mobiliario de descanso.

Se trata de un modelo como el que se puede ver desde hace semanas en la nueva parada de autobús del teatro Colón, que combina hormigón y madera. El arquitecto responsable, Xan Mosquera, explicaba que se han creado bancadas con bloques de piedra cortados de manera diagonal, a los que se reviste de madera, un material mucho más cómodo. Los de los Cantones son “bancos más pequeños para generar intimidad, otros orientados a ver el Obelisco para ti solo y otros para disfrutar del ajetreo”.