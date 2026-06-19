El nuevo San Andrés, en A Coruña, es de los peatones: los viandantes duplican a los coches

Ambiente en San Andrés, con predominio de los peatones Quintana

La ‘hermana pequeña’ de la reforma de los Cantones concluyó a finales de febrero del año pasado. San Andrés, que dejó atrás las aceras estrechas y en mal estado, se convirtió en un bulevar sin estacionamiento de coches, con amplios espacios para el viandante, moreras blancas y zonas de plataforma única. Un cambio que, más de un año después, puede decirse que no solo fue estético, sino también de costumbres. Los aforos realizados en la vía por el Gobierno municipal ponen de manifiesto que San Andrés, tras su remodelación, ha dado paso al protagonismo peatonal.

Dos días analizados, el 10 de junio y el 13 de junio, muestran este predominio frente a los coches. En el primero, un miércoles, 15.571 personas pasaron por la calle, frente a 7.135 vehículos. Es decir, más del doble. La franja horaria de 19.00 a 20.00 horas es la más transitada, con 1.576 peatones; le siguen la de 20.00 a 21.00 horas, con 1.408; la de 18.00 a 19.00, con 1.378; 12.00 a 13.00 horas, con 1.268; y 11.00 a 12.00, con 1.225.

Además, el análisis también refleja cuál es la acera preferida de los viandantes: la del margen más próximo a los Cantones, con 8.561 personas, frente a las 7.010 de la acera próxima al Orzán. En lo referido a los coches, de los 7.135 que circularon por San Andrés ese día, la franja horaria de 09.00 a 10.00 horas fue la más concurrida, con 484 vehículos. Cerca de dicha cifra, con 468 coches en cada una, las franjas de 08.00 a 09.00 y 10.00 a 11.00 horas.

Por la tarde, el horario con más coches es el comprendido entre las 20.00 a 21.00, con 453 vehículos. El aforo muestra también que la dirección hacia el Pórtico de San Andrés es la predominante, con 4.705 coches frente a los 2.430 que se dirigieron hacia la plaza de Pontevedra.

En el segundo día analizado, el 13 de junio –hay que tener en cuenta que ese sábado se alcanzaron altas temperaturas, hasta los 35,9 grados–, el dato recogido asciende hasta los 15.050 peatones, frente a los 6.089 coches. De 21.00 a 22.00 horas pasaron por la vía 1.224 peatones; de 20.00 a 21.00 horas, 1.182; de 19.00 a 20.00, 1.162; y de 12.00 a 13.00 horas, 970 personas. La quinta franja más concurrida fue la de 00.00 a 01.00 horas del sábado, con 961 viandantes. De nuevo, la acera próxima a los Cantones gana a la del Orzán, con 8.753 frente a 6.297.

Los 6.089 vehículos que ese día circularon por San Andrés cosecharon su pico a las 13.00 horas, con 454. El destino Pórtico de San Andrés, con 4.027, ganó la batalla de nuevo a la plaza de Pontevedra, con 2.062. En los dos días analizados se puede ver cómo en todos los picos horarios, siempre hay el doble de peatones que de coches.

Por otra parte, la intensidad media de tráfico antes del covid era de 9.121 vehículos diarios. Después de la pandemia pasó a 6.476, y en la actualidad es de 6.612. O lo que es lo mismo, un 27,5% menos.

En una ciudad en la que el uso de la bicicleta, pese a parecer impensable hace años, es cada vez mayor, San Andrés, con los datos sobre la mesa, pone de manifiesto que ganar terreno al coche es una medida aplaudida por los peatones. La alcaldesa, Inés Rey, hizo referencia a estos datos el miércoles, cuando realizó un balance de su gestión frente a representantes del tejido económico, social y político de la ciudad.

Destacando el dato de los 15.000 peatones que recorren San Andrés a diario, aprovechó la ocasión para poner en valor una actuación que permitió renovar su urbanización, mejorar la accesibilidad, ampliar el espacio destinado a las personas, incrementar la presencia de arbolado y reforzar el atractivo comercial y residencia de una de las principales vías del centro.

Los resultados

Un año después de las obras, el tiempo que duró la actuación sigue en la mente de comerciantes y hosteleros, pero todos los consultados comparten la misma valoración: ha mejorado la actividad y la vida de la calle. El propietario de la mercería más internacional de A Coruña, La Crisálida, Ramón Santos, afirmó hace semanas que la reapertura de San Andrés “le devolvió algo muy importante, que es el tránsito”. Ahora, comentó, “vuelve a ser una calle de paso, como antes, en la que se pasea y se visitan comercios. Esto repercute en nuestras ventas”.

En la misma línea, el propietario del Café de Macondo, Ángel Brey, considera “evidente” que “ha habido una mejora enorme. Si, como debe ser, comparamos el momento actual con los años previos a la reforma de la calle, debo decir que sí he notado un aumento de afluencia que ha resultado en una mejora de la facturación del negocio”.

Además, la reurbanización de San Andrés impulsó, a su vez, el mercado inmobiliario. Fuentes municipales aseguran que, desde febrero de 2025, se han concedido 31 licencias de apertura en San Andrés. Entre estas se encuentran cafeterías, panaderías, salones de belleza, una consigna de maletas, apartamentos turísticos, un centro de pilates, un restaurante y una tienda de labores, entre otras. También se contabilizan 22 obras generales de comunicación previa, en este caso, actuaciones menores que no necesitan proyecto. En cuanto a las licencias urbanísticas, el número asciende a 35.