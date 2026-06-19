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A Coruña

Nuevo desvío de tráfico en Alfonso Molina: cortan hasta octubre el ramal de salida hacia A Zapateira 

La incidencia se debe a las obras de ampliación de Lavedra

Redacción
19/06/2026 13:29
Un panel avisa de un corte de tráfico por las obras en Alfonso Molina
Un panel avisa de un corte de tráfico por las obras en Alfonso Molina
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El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está ejecutando las obras de remodelación de la avenida Alfonso Molina en la ciudad de A Coruña, cuyas obras cuentan con una inversión de 18,3 millones de euros (IVA incluido).

A partir de la semana próxima se llevará a cabo el entronque de una tubería principal previa ejecución de la correspondiente prueba de presión.

Debido a ello, a partir del lunes 22 de junio a las 10.00 horas hasta el viernes 23 de octubre a las 13.00 horas, será necesario implantar un desvío provisional en el ramal de salida de la AC-11 en el kilómetro 2,5 sentido creciente (salida ciudad) con destino A Zapateira (avenida de Nueva York) y calle Ginebra.

En una primera fase, informa el Ministerio, el tráfico con destino A Zapateira (avenida de Nueva York) se desviará por la actual isleta, con descenso del límite de velocidad hasta los 20 km/h en el punto de desvío.

En una segunda fase se desviará el tráfico por un nuevo vial con pavimento de hormigón, con establecimiento de una señal de "ceda el paso" para los vehículos que tengan por destino calle Ginebra.

Corte de tráfico en Alfonso Molina
Así será el desvío de salida de Alfonso Molina hacia A Zapateira hasta octubre

Además, se indicará la afectación en el panel de señalización variable inmediatamente anterior al ramal de salida.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por un importe de 18,3 millones de euros (IVA incluido) el contrato de obras de remodelación de la avenida de Alfonso Molina, en la autovía AC-11, en A Coruña. La actuación tiene una gran importancia para la ciudad coruñesa y su área metropolitana ya que su principal objetivo es la mejora de la funcionalidad, la capacidad y la seguridad vial de la avenida de Alfonso Molina.

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