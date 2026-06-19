Nueva sede de Estrella Galicia: inaugurado el "kilómetro cero" de la compañía en A Coruña

Inauguración oficial de la sede de Estrella Galicia en A Grela Javier Alborés

Estrella Galicia ha estrenado este viernes 19 de junio, en un guiño al año de su fundación, 1906, su nueva sede corporativa, ubicada en el polígono de Agrela, enfrente de su fábrica coruñesa. El presidente de la corporación, Ignacio Rivera, definió este espacio como el "kilómetro cero" desde el que reivindicar el origen gallego y coruñés de la empresa.

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Con motivo de este acto, la compañía realizó un acto conmemorativo en el que se descubrió un busto situado en la entrada principal dedicado a Ramón Rivera Illade (1894-1964), maestro cervecero que transformó la fábrica de Cuatro Caminos con nuevas técnicas de elaboración de cerveza. Estuvieron presentes miembros de corporación, la familia fundadora y representantes de. Ayuntamiento, Diputación y Xunta.

Ignacio Rivera explicó, durante un discurso ofrecido en el auditorio, que la puesta de largo oficial de este inmueble es muy especial. "Más que inaugurar edificio, inauguramos un momento de maravilloso de nuestra compañía, que simboliza de donde vecinos y lo que buscamos", aseguró.

La parcela en la que se ha desarrollado este proyecto fue comprada en 2019 por la empresa para poder expandir sus planes de negocio dentro de A Coruña y, siete años después, se ha convertido en la sede corporativa de Hijos de Rivera, empresa matriz de Estrella Galicia.

Se trata de un terreno de 37.800 metros cuadrados ubicado en la calle José María Rivera Corral, en el polígono de A Grela, que anteriormente estuvo ocupado por el antiguo centro comercial Comcor, que se despidió definitivamente a principios de 201 9tras casi 16 años atendiendo de forma continuada al público.

La sede está constituida por un edificio con planta baja y dos alturas, además de seis grandes lucernarios. Cuenta tanto con espacios para trabajar como con lugares de esparcimiento, entre los que se incluyen oficinas, despachos y los denominados espacios ADN y sociales de la Corporación Hijos de Rivera.

Hay también un auditorio, un centro de innovación y un estudio de grabación. El proyecto ha incluido la ejecución de un aparcamiento exterior con un total de 130 plazas.

"Una sede para vivir nuestro propósito y para hacerlo crecer. Un espacio abierto sin barreras que celebra nuestras raíces y nos proyecta hacia el futuro. Un lugar con impacto positivo". Así define Hijos de Rivera este espacio. El inmueble ha sido diseñado por los arquitectos Manuel Gallego Jorreto y Pablo Gallego Picard.

Como datos destacados, el recinto cuenta con 150 árboles, una laguna de almacenamiento de agua, 42 pozos de geotermia y diversos espacio para el esparcimiento del personal de la empresa.