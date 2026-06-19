Noites do Porto pone el foco en el talento artístico local más allá de la música

Artistas y representantes institucionales en la inauguración de Noites coa Arte Cedida

Noites do Porto iniciará la andadura de su sexta edición el próximo lunes, con el concierto de Lela Soto en el Jazz Filloa, pero su actividad ya empieza a tomar la ciudad. Ayer se inauguraba ‘Noites coa Arte’, la propuesta que reúne en Bar B, en la Ciudad Vieja, carteles de los conciertos del festival ideados por diferentes artistas de la ciudad.

“Es una iniciativa que nació hace tres años”, explicaba ayer el director del evento, Héctor César, que recordaba que ‘Noites coa arte’ nació en 2024 para “ampliar la red que teníamos con otras escenas diferentes a las de la música”. Se trata de la tercera de las exposiciones de este tipo que organizan, una propuesta “que se ha ido consolidando” y que “recoge lo que son los artistas más importantes de la escena plástica local”, creando por el camino “una especie de colección para los próximos años, que tendrán en un futuro su exposición, su libro... y que forme parte inseparable de todo lo que es Noites do Porto”.

The Horrors completa el cartel de Noites do Porto Más información

En la inauguración también participaron el concejal de Cultura, Gonzalo Castro, y el comisario do Xacobeo 2027, Marcos Gómez Román.

El festival

La sexta edición de Noites do Porto comenzará el lunes con el concierto de Lela Soto, “con todas las entradas agotadas”, apuntaba César tras la presentación de la muestra, que se podrá ver en el Bar B hasta que acabe el festival, el día 5 de julio.

El martes llegará uno de los platos fuertes de este año, “la gran noche de San Juan, con Xoel López, que es uno de los grandes alicientes”, adelantaba el director, que mencionaba que este es uno de los grandes cambios de este año, “meternos en una noche increíble, dar una opción más a todos los coruñeses para que puedan celebrar”, indicaba en relación a una de las noches con más actividad de A Coruña.

El festival continuará hasta el día 5 con conciertos en diferentes rincones de la ciudad, como el de Coti, The Horrors, María José Llergó o Barry B, entre muchos otros.